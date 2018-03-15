Как выглядит первый пасхальный зайчик для фестиваля писанок в Киеве

Первый пасхальный зайчик для фестиваля писанок в Киеве уже готов.

Его создатель – художник Олег Лобурак из Коломыи Ивано-Франковской области, сообщается на странице организаторов фестиваля писанок в столице. На зайчике нарисованы веселые разноцветные мордочки котов.

Напомним, фестиваль писанок состоится с 5 по 22 апреля на Софийской площади. Лучшие художники со всей Украины начали работать над новым арт-обьектом – пасхальным зайчиком.

По словам куратора проекта Игоря Добруцкого, яйца будут высотой 90 см, а кролики — трех видов: такие же по размеру, как и писанки, и еще два — поменьше. Готовят и другие сюрпризы.

"Как и на Новый год, проведем фестиваль иллюминаций, но уже в летнем стиле. Среди объектов в сквере на Контрактовой будут яркие бабочки, цветы, стрекозы, пчелы. Также в этом году у нас есть идея положить начало новой традиции — установить на Подоле 10-метровое пасхальное дерево, которое можно будет раз в год по-разному наряжать тысячами писанок", — говорит Добруцкий.

В 2018 году Пасха выпадает на 8 апреля. Дата праздника в каждый конкретный год исчисляется по лунно-солнечному календарю, что делает его переходящим.

Ранее мы писали об обычаях, приметах на Пасху.