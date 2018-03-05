ФОТОФАКТ. Как выглядит самая крупная кошка Украины

На третьей битве гигантов, которая проходила на выходных в Украинском доме, путем взвешивания определили не только самого крупного кота, но и самую большую кошку Украины. Ей оказалась красотка породы мейн-кун по кличке Китти. Ее вес составил почти 8 килограмм (7 кг 900 гр).

"Наша кошечка – киевлянка, мы живем в районе КПИ. Китти уже четыре года. Она очень ласковая и заботливая мама, родила четырех замечательных и породистых котят. Китти кушает сырую говядину, любит перепелиные яйца, творожок и сухой корм. Она у нас большая умница, обожает смотреть телевизор", – рассказала "Сегодня" Марианна Зварич, хозяйка животного.

Она отмечает, что ухаживать за такой кошечкой – недешевое удовольствие, зато животное приносит массу радости и позитива.

Фото: Александр Волчанский

Ранее мы сообщали, что в декабре 2017 года самым большим котом Украины в очередной раз стал мейн-кун Кекс из Днепра. На данный момент известно, что длина пятилетнего кота составляет один метр 15 сантиметров.