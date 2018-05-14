ФОТОФАКТ. Как выглядит восстановленная скульптура Ангела доброты в Киеве

На балкон второго этажа Национального музея Тараса Шевченко вернули восстановленную скульптуру Ангела доброты, которая пострадала от падения глыбы льда в марте этого года.

"Упавший лед отбил ангелу голову и разбил скульптуру на три части. За дело взялись наши реставраторы. В часть скульптуры был вкручен штырь для крепления головы. Наши сотрудники все склеили и закрасили швы. Ангелочек уже на балконе", — рассказали нам в музее.

В то же время сотрудники сетуют, что музеи все еще ассоциируются у горожан со злыми тетями и пустыми залами, запретом подходить к экспонатам:

"Мы стараемся работать так, чтобы посетителям у нас было комфортно и интересно, а сам музей был современным. Чтобы этого достичь, нам нужно минимально обеспечить музей техникой. Она нам нужна, чтобы монтировать видео, разрабатывать квесты для детей, верстать буклеты для выставок, оцифровывать экспонаты фондов и создавать базы данных, адаптировать экспозиции для людей с инвалидностью. Поэтому если у киевлян есть старые, но работающие ноутбуки, которые только занимают место в офисе, подарите им вторую жизнь! Благодаря вашей помощи мы изменим устоявшееся представление о музеях".

Напомним, скульптура пострадала в субботу, 10 марта, от рухнувшей большой глыбы льда, которая отбила голову ангелу.

Как сообщала "Сегодня", руководство музея планировало демонтировать пострадавшую фигуру. Белоснежный улыбающийся ангел был выполнен из недолговечного и легкого материала – пенополистирола. Его осенью 2015 года подарило музею Тараса Шевченко посольство Литвы в Украине и предполагалось, что скульптура ангела простоит на балконе музея полгода или год. Но ангелочек оказался не только очень живучим, он еще и очень полюбился киевлянам, гостям города и экскурсоводам, которые водили к нему многочисленные экскурсии.

После трагического падения льда скульптуру накрыли тканью, а в музей начали приходить люди с просьбой не демонтировать "Ангела доброты", а попытаться спасти его, как новою достопримечательность Киева.