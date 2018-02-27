Каким станет Дом учителя в Киеве: с фасада уберут кондиционеры, откроют кафе, а в зал вернут лепнину

Здание будет выглядеть, как 100 лет назад

В мае городские власти планируют начать реставрацию легендарного Дома учителя (ул. Владимирская, 57), который изображен на 50-гривневой купюре. Здание находится в плачевном состоянии уже много лет: стены покрылись трещинами, от них слоями отлетает штукатурка, что небезопасно для его многочисленных посетителей и арендаторов.

Как будет проходить реставрация Дома учителя

В КГГА уверяют, что уже разработан проект реставрации и он проходит госэкспертизу. После чего документ направят на согласование в Минкультуры. Пока идут бумажная волокита и переговоры по выселению арендаторов, в горбюджете выделили на реставрацию Дома учителя 50 млн грн.

"Здание требует срочного ремонта. Помимо ветхости, оно повреждено кондиционерами, которые устанавливались на фасаде без каких-либо разрешений. Хотя дом является памятником архитектуры", — поясняет "Сегодня" замглавы КГГА Алексей Резников.

В здании проводились хаотичные ремонты, например, фасад был украшен инкерманским камнем, который закрасили краской. Теперь его придется очищать.

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Специалисты обещают вернуть дому вид, который он имел более 100 лет назад.

"Сохранились сотни чертежей и фотографий автора проекта здания архитектора Павла Алешина. Эти документы стали основой проекта реставрационных работ. Настоящая жемчужина здания — лекционный зал на 500 мест, там было больше всего декоративной отделки, которая, увы, утрачена. Уникальный интерьер лекционного зала будет восстановлен со стилевыми особенностями 1912 года", — рассказали "Сегодня" в КП "Житлоинвестбуд-УКБ", которое выступает заказчиком реставрации.

Купол здания укрепят, внешне он не изменится.

Каким станет здание после реставрации

После реставрации, которую планируют завершить во втором полугодии 2019 года, целевое назначение дома не изменится.

"Дом учителя является коммунальным комплексным внешкольным учебным заведением. И его целевое назначение не будет меняться", — пояснил Алексей Резников.

В КГГА отметили, что подвальная часть здания будет использоваться для технических нужд. В помещении возле внутреннего дворика, где сейчас теплопункт, появится кафе-музей на 40 мест, научные инкубаторы, архив нескольких музеев и библиотеки. На первом этаже создадут единое образовательное пространство, обустроят гардероб, пресс-центр, несколько универсальных залов.

На втором этаже будут админпомещения и уже упомянутый лекционный зал на 500 мест, на третьем — музейное пространство: педагогический музей, музей Дома учителя с тематическими блоками об архитекторе Павле Алешине, украинской революции и событиях, которые происходили вокруг Дома учителя, начиная с 1912 года. Чердак будут использовать как многофункциональную арт-локацию.