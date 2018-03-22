Каким станет Печерский ландшафтный парк в Киеве: появится японский сад, а сцена получит крышу

Печерский ландшафтный парк ожидает кардинальное преображение. В апреле тут стартует капитальный ремонт. Особое внимание уделят "Певческому полю", где планируют обустроить для посетителей новые и необычные локации, сделав это место уникальной площадкой для развлечений и отдыха. Полностью обновить одно из любимых мест отдыха горожан хотят к концу этого года.

Дорожки и аллея певцов

Как рассказали в "Киевзеленстрое", реконструкция Печерского ландшафтного парка будет включать в себя мощение дорожек (8200 кв. м), обустройство современного LED-освещения, в том числе установку светящихся полусфер вдоль прогулочных аллей, реконструкцию общественных туалетов и подпорных стен, установку новых скамеек и урн.

"Изюминкой обновления парка станет создание памятной аллеи известным украинским певцам. Она будет представлять собой стилизованные стелы при входе на "Певческое поле", — рассказали нам в КО "Киевзеленстрой".

Купол и чайные домики

Посетителей "Певческого поля" порадуют не только новыми дорожками, но и развлекательными локациями, которые обустроят за средства инвестора. По словам руководителя компании-оператора Дениса Погорелко, локации в парке будут разбиты на определенные зоны.

Для выставок. Планируют соорудить отапливаемый купол. Фото: PR assistant agency

"У нас будет, к примеру, детская зона, зона активного отдыха, релакс-зона, зона для влюбленных. Каждая из них будет по-своему интересна. Появится велоточка", — объясняет "Сегодня" Денис Погорелко.

На территории планируют обустроить веревочный парк, канатную дорогу, горку для катания на тюбах, которая будет работать круглый год, кинотеатр под открытым небом с мягкими креслами-пуфиками, место для свадебных фотосессий, где в дальнейшем, возможно, будут проводить и брачные церемонии. В гастро-зоне появятся стилизованные домики, где посетители смогут отведать блюда из разных стран мира, а в релакс-зоне — отдохнуть на подстилках. Изюминкой обновленого "Певческого поля" станет японский сад с домиками для чайных церемоний и мини-музеем японской культуры.

Особое внимание уделят детской зоне, которая займет 400 кв. м и будет включать в себя 15 различных локаций, среди которых аттракционы и небольшой контактный зоопарк.

На территории установят геодезический отапливаемый купол площадью 500 кв. м для проведения выставок. К примеру — изобретений Леонардо да Винчи или конструкций из кубиков LEGO. Сцену "Певческого поля" накроют, а перед ней оборудуют модульные сиденья, что позволит использовать центральную локацию парка для проведения фестивалей.

"Певческое поле". Артистов на сцене от непогоды защитит крыша. Фото: PR assistant agency



"Вокруг света"

К слову, что касается развлекательной программы на "Певческом поле", то большинство мероприятий уже распланированы до конца года. Ближайшее из них — выставка тюльпанов, которая откроется через месяц.