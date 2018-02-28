Капремонт на Софийской площади: плитку заменят на гранитный камень и установят автоматические болларды

Историческую Софийскую площадь ожидает капитальный ремонт. Начнутся работы в апреле — после проведения здесь фестиваля писанок, а продлятся они от трех месяцев до полугода.

В первую очередь на площади планируют заменить мостовую, которая за многие годы пришла в ужасное состояние. Вместо клинкерной плитки тут хотят положить натуральный камень — гранит. Также заменят систему освещения и крепления контактной троллейбусной электросети, обустроят сеть водоотвода. Чтобы автомобили не заезжали и не парковались на площади, планируется установить болларды, которые будут пропускать только спецтранспорт. Во сколько обойдутся ремонтные работы одной из главных площадей страны, пока неизвестно. Сейчас проект капремонта проходит экспертизу.

Как рассказали в Нацзаповеднике "София Киевская", последний раз Софийскую площадь ремонтировали в конце 1990-х.

До этого вокруг памятника Богдану Хмельницкому функционировало транспортное кольцо. Из-за движения троллейбусов создавалась вибрация, которая вредила старинным сооружениям. По этой причине во время ремонта было решено убрать транспорт максимально дальше от древних стен и сделать площадь пешеходной зоной.

В заповеднике хотят, чтобы Софийская площадь стала более удобной для отдыха горожан и туристов. Речь идет об установке урн для мусора, лавочек, озеленении площади.

Проект. Капитальный ремонт Софийской площади может занять от трех месяцев до полугода. Фото: facebook.com

"Мы предоставили "Киевавтодору" свои рекомендации по благоустройству всей территории. Просим установить пандусы для людей с ограниченными возможностями, светофоры со звуковым оповещением. Так же остро стоит проблема с водоотводом на площади. Ливневой канализации тут нет, и во время сильных осадков вода никуда не уходит, вредит сооружениям заповедника. Нам пообещали, что все рекомендации будут учтены", — рассказал "Сегодня" замдиректора Нацзаповедника "София Киевская" Вадим Кириленко.

В заповеднике не против того, чтобы на площади обустроили фонтан, как это было в XIX веке.

"Такую рекомендацию мы не озвучивали, но если фонтан снова вернут на площадь, это было бы замечательно", — рассказал Кириленко.

Напомним, в начале февраля в центре Киева произошел крупный пожар: горело историческое здание на Софийской площади. "Пожар произошел в отселенном здании, которое завешено большим баннером в виде национального флага Украины. Сообщение о возгорании поступило в 13:59. Нам сообщили, что горит отселенное двухэтажное здание на Софийской, 18. Пожар возник на первом этаже здания, со стороны Майдана Незалежности. Нашим бойцам удалось ликвидировать возгорание на площади 50 квадратных метров и не позволить огню распространиться на второй этаж и крышу дома. В 14:44 огонь был потушен", – сообщили "Сегодня" в ГСЧС Киева.

О том, что горвласти намерены взяться за реконструкцию Софийской площади, которую последний раз капитально ремонтировали в конце 90-х, мы писали еще в 2017 году.