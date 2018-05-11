Катаемся по Киеву: где можно взять на прокат велосипед

В Киев пришла летняя погода – пора прогулок и пикников. Самое время ненадолго сбежать от суеты, "оседлав" велосипед. Даже если у вас нет своего двухколесника – его можно взять напрокат, в столице есть немало точек с разными условиями и стоимостью аренды. Также можно одолжить велосипед возле зеленых зон, которые пользуются популярностью среди любителей велопрогулок. Мы собрали список точек проката велосипедов возле мест на природе и в городе, где можно безопасно и приятно покататься.

ВДНХ и Голосеевский парк

Здесь можно покататься вокруг фестивальной зоны по территории огромного комплекса или отправиться на "покатушку" в живописный парк с уютными дорожками и озерами, на которых живут утки. Поблизости расположены несколько велопрокатов.

VeloLife (ВДНХ, возле центрального входа)

За час проката велосипеда для взрослых в будний день попросят 55 грн, в выходной – 75 грн. Детский обойдется в 40 и 50 грн соответственно. Также действует тариф на пять часов: аренда взрослого двухколесника обойдется в 190 грн (будний) или 250 грн (выходной), детского – 100 и 120 грн. Прокат взрослого велосипеда на целый день стоит 265 грн (350 грн – на выходных), а детского – 150 грн (200 грн на выходных). Есть возможность дополнительно арендовать велокресло для ребенка и забронировать "велик" заранее. Также здесь действуют специальные тарифы для студентов.

В залог берут денежный эквивалент от стоимости велосипеда – от 3000 грн, либо документы. Время работы – понедельник-четверг с 10:00 до 20:00, пятница-воскресенье – 9:00-21:00.

Велократ (ВДНХ, возле центрального входа)

Стоимость проката: от 75 грн – 1 час, от 300 грн – день (с 9 до 19 часов). Велосипеды более высокого уровня, а также тандемы, фэтбайки или профессиональный горный велосипед обойдутся чуть дороже – 75-100 грн за час и 300-350 грн за день. Также есть возможность продлить дневную аренду на ночь, за это нужно доплатить 50 грн. В прокате действуют акции и скидки.

Условия проката – депозит 500 грн и документ: загранпаспорт или водительские права. Также в залог принимаются другие документы+1500 грн, полная стоимость велосипеда или ценные вещи – например, телефон, планшет или ноутбук. Режим работы – ежедневно, с 9:00 до 19:00.

Межигорье

Территория бывшей резиденции Януковича очень большая, так что велопрогулка – это не только "покатушка" в одном из самых красивых парков возле Киева, но и возможность увидеть все местные достопримечательности за 2-3 часа. К тому же, на набережной уже есть велодорожки.

Veliki.ua (возле центрального входа в парк)

Аренда велосипеда на час стоит 125 грн в будни и 150 грн в выходные дни. Также здесь действует тариф для тех, кто намерен кататься три часа: прокат байка на указанное время обойдется в 300 или 400 грн. Аренда велосипеда на целый день обойдется в 400 грн в будний и 500 грн в выходной день. По предварительной брони предоставляется скидка.

В залог за пользование двухколесником попросят 200$, 150€ или 5000 грн за горный, и 3250 грн за городской. Также можно оставить в залог документы: загранпаспорт+250 грн либо водительские права+500 грн. Шлем, замок, аптечку и небольшой ремонтный набор выдают бесплатно.

Пирогово и Феофания

Эти две локации расположены неподалеку друг от друга. Велопрогулка по музею народной архитектуры и живописному парку с озерами будет одинаково приятна как для опытных велосипедистов, так и для новичков.

Возле центрального входа в Пирогово можно найти пунтк проката "Велократия", условия аренды – те же, что и возле ВДНХ. Режим работы – с 10:00 до 18:00. Также здесь есть точка велопроката сети Veliki.ua на ул. Академика Тронько.

Возле Феофании также есть пункт Велократии, на ул Академика Лебедева, 51. Режим его работы – с 9:00 до 19:00 без выходных.

Парк Партизанской славы

Зеленая зона, в которой вскоре начнется реконструкция, напоминает облагороженный лес и считается одним из лучших мест для покатушек в этом районе. Правда, велопрокат здесь работает только по выходным и праздничным дням.

Велоаренда (в парке возле ресторана "Мисливський двір")

Стоимость аренды велосипеда за час составляет 80 грн, за каждый следующий – доплата по 60 грн. Также действуют специальные тарифы: на первую половину дня, с 10:00 до 14:00 – 150 грн, с 14:00 до 19:00 – 200 грн. Также можно взять велосипед в прокат на ночь, с 19:00 до 10:00, за 150 грн. Стоимость аренды на сутки составляет 300 грн.

В залог попросят оставить документы – биометрический загранпаспорт или права, либо 4 тыс. грн. Дополнительно, за 20 грн в час, можно взять в прокат велокресло для ребенка. Прокат велосипедов работает по выходным и праздничным дням с 10 до 20 часов.

Троещина и Позняки

Казалось бы, что здесь интересного – обычные спальные районы с плотной застройкой. Но буквально в нескольких десятках от оживленных улиц на Троещине начинается лесной массив с очаровательными речушками и озерами от р. Десенки, а на Позняках можно проехаться в лес или к живописным озерам.

Кемпинг Актив (Градинская, 3)

Аренда велосипедов в час – от 100 грн в будни и 125 грн на выходные. Прокат байка на сутки обойдется в сумму от 200 грн (250 – в выходные), на полдня – 160 грн. Также есть возможность одолжить двухколесник на неделю (от 850 грн) или даже месяц (от 2900 грн).

В залог принимают загранпаспорт или права+1000 грн, либо денежную сумму – 8000грн, 300$ или 300€. Кроме велосипеда, здесь можно арендовать туристическое снаряжение – палатки, спальники, рюкзаки и другое.

Veliki.ua (ул.Оноре де Бальзака, 77а)

Аренда горного или городского велосипеда обойдется в 75 грн за час, детского – 50 грн. За пять часов попросят 175 и 120 гор соответственно. На весь день можно взять байк в прокат за 300 грн (взрослый) и 180 грн (детский).

В залог за пользование двухколесником попросят 200$, 150€ или 5000 грн за горный, и 3250 грн за городской. Также можно оставить в залог документы: загранпаспорт+250 грн либо водительские права+500 грн. Шлем, замок, аптечку и небольшой ремонтный набор выдают бесплатно.

VeloHub (ул.Бальзака, 7)

В зависимости от оснащения велосипеда, час аренды обойдется в 75-100 грн за взрослый и 60 грн за детский, полдня – 200-250 грн и 100 грн, а за день (с 9:00 до 19:00) – 250-300 грн и 150 грн. Есть возможность арендовать велокресло. При бронировании за день предоставляется скидка.

VELOOnline (просп. Бажана, 10 – напротив паба "ЗерГут")

Тарифный план по аренде велосипеда и аксессуаров: 90 грн за час, 170 – за прокат на рабочий день, 220 – на выходной, а 350 грн – на весь уикенд, с 17:00 пятницы по 19:00 воскресенья. Также байк можно взять напрокат на пять будних дней, это обойдется в 500 грн. Полная неделя – 700 грн. В залог попросят 5 тыс. грн или загранпаспорт+1000 грн. Прокат работает без выходных: с 10:00 до 20:00, в воскресенье – с 10:00 до 18:00.

Оболонь и Пуща-Водица

В этом районе – немало мест для покатушек. Это и парк "Наталка", и Оболонская набережная, а если хочется сбежать подальше от городской суеты – вам на Министерское озеро или в леса Пущи-Водицы. А арендовать велосипед можно неподалеку от дорог, которые к ним ведут.

Golden Bike (ул.Полярная 15)

Здесь можно арендовать велосипед на длительную поездку. Прокат на полдня (с 10:00 до 14:00 или с 14:00 до 19:00) обойдется в 110 грн в рабочий день и с 130 – на выходных. Стоимость аренды на сутки составляет 200 и 230 грн. Также можно одолжить байк на рабочую (650 грн) и полную (850 грн) неделю.

В залог попросят загранпаспорт, водительское удостоверение, техпаспорт или денежный залог в размере 4500 грн. Время работы проката – пн-пт: 10:00-20:00, сб: 10:00-20:00, вс: 11:00-18:00

Также на Оболони есть пункт VELOOnline на Героев Сталинграда 4, корп. 7 – в самом начале Оболонской набережной. Условия аренды и стоимость – такие же, как в пункте на Позняках. Прокат работает без выходных: с 10:00 до 20:00.

Velom (ул. Героев Сталинграда, 24)

Стоимость аренды за час составляет 80 грн в будний день, и 90 грн – в выходной. На полдня велосипед можно одолжить за 180-230 грн, день – 250-300 грн, ночь – 180-230 грн, сутки – 300-350 грн. Прокат детского велосипеда: на час – 50 грн, полдня – 10 грн, день – 150 грн, сутки – 200 грн. Также можно арендовать аксессуары для велосипеда.

Залогом для выдачи проката может являться денежный залог в эквиваленте 200-300$ (зависит от модели прокатного велосипеда), малогабаритный предмет, равный или превышающий 200$ (телефон, планшет, украшение), водительское удостоверение+100$, а также разрешение на огнестрельное и травматическое оружие.

Велопрокат "ParkPuscha" (л.Новикова-Прибоя 10, остановка "1-я линия")

С понедельника по пятницу цена аренды велосипедов – 55 грн за час, 140 грн – за четыре часа, 220 грн – за день, и 290 – за сутки. В выходные и праздничные дни цены выше: 95 грн – аренда на час, 240 – на четыре часа, 330 грн за день и 390 грн за сутки. Также можно за 1300 грн взять в прокат велосипед на неделю. В качестве залога принимают водительское удостоверение и техпаспорт.

Veliki.ua (Федора Максименко, 80)

Здесь стоимость аренды зависит от вида выбранного велосипеда. Аренда взрослого на час в будний день обойдется в 75-200 грн, на полдня – 200-450 грн, день – 250-600 грн. В выходные почасовая оплата такая же, а длительный прокат обойдется дороже: 250-600 за полдня и 350-800 за день. Также есть возможность арендовать велосипеды для детей, велоприцеп или велокресло. Есть специальные предложения для семейных покатушек.

Напомним, согласно данным опроса, 53% респондентов говорят о том, что среди их коллег нет тех, кто ездил бы на работу на велосипеде. А вот 38% опрошенных отметили, что за последний год на работу на велосипеде добирались до 5 их коллег. 6% сообщили, что от 5 до 10 человек из их компании приезжали в офис на велосипеде. И только 3% отметили, что таких лиц было больше десяти (2% – 11 – 30 человек, 0,7% – 31 – 50 человек, 0,3% – более 50 человек).

Ранее мы рассказывали о том, как перевозить велосипеды в общественном транспорте Киева. Кроме того, можно узнать, какие правила провоза велосипеда в киевском метро.