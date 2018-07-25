Киев глазами экспертов из Швейцарии: для комфортной жизни в столице нужно минимум 43 тысячи гривен в месяц

Вчера, 23:24

Швейцарские исследователи озвучили данные рейтинга самых дорогих столиц мира

Киев глазами экспертов из Швейцарии: для комфортной жизни в столице нужно минимум 43 тысячи гривен в месяц
Автор фото: Григорий Салай, "Сегодня"

Киев не по карману даже киевлянам! Швейцарские исследователи посчитали, что для достойной жизни в украинской столице необходимо не менее 43 тысяч гривен в месяц. А это в пять раз больше среднего размера киевских зарплат.

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В швейцарском рейтинге самых дорогих вошли 77 городов мира. Их оценивали по уровню зарплаты, стоимости одежды и продуктов. Киев занял 75-ю строчку в списке. Возглавляет рейтинг – швейцарский Цюрих. Там не проживешь без 4 тысяч долларов в месяц.

Напомним, по данным экспертов из Швейцарии, ежемесячно доход семьи из трех человек для приобретения минимального набора необходимых товаров и услуг, не включая траты на жилье, в Цюрихе составляет $4,260. В Каире, который замыкает рейтинг – $1,272. Расходы на жилье будут максимальными в Гонконге и Нью-Йорке – почти $4 тысячи в месяц.

Напомним, Гонконг занял первое место в рейтинге самых дорогих городов мира для проживания постоянно работающих иностранцев. Исследование опубликовано международной консалтинговой фирмой Mercer.

Также мы сообщали, что рейтинг из топ-25 самых богатых в мире семейпрактически не изменился в самой верхушке по сравнению с прошлым годом. В число богатейших семей входят американские, бельгийские и французские деловые династии.
Киев, рейтинг, расходы, исследование, исследователи
Источник:

"Сегодня"

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