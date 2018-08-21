Киев готовится к параду: что происходило на Крещатике сегодня днем

Сегодня, 21:23

На улице установили стойки с колонками, а руины Центрального гастронома спрятали под "простыней"

Фото: Сегодня
Фото: Сегодня

В Киеве продолжается подготовка к празднованию Дня Независимости. На Крещатике, где пройдет парад военной техники, уже установили специальные стойки с большими колонками, а на Майдане Незалежности проходит монтаж сцены.

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Фото: "Сегодня"

Кроме того, коммунальщики приводят в порядок улицу: на газонах под деревьями сегодня подстригли траву.

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Фото: "Сегодня"

Тем временем, руины исторического здания, в котором когда-то находится Центральный гастроном, спешно накрыли бежевой тканью.

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Фото: "Сегодня"

Напомним, баннер, которым здание было закрыто несколько лет, "улетел" во время одной из августовских бурь. Оказалось, что здание под ним – в крайне плачевном состоянии.

Кроме "простыни", возле дома появился забор из фанеры, который покрасили в зеленый цвет. В целом, "камуфляж" руин смотрится неаккуратно.

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Фото: "Сегодня"

Напомним, завтра, 22 августа, состоится генеральная тренировка в парадных мундирах.

Непосредственно в день празднования 27-й годовщины Независимости Украины на параде будет торжественно представлены почетные наименования бригад, которые защищают нашу страну на Донбассе.

Как сообщалось, в столице снова цветут каштаны. Деревья, которые ранее сбросили листья, а теперь повторно распустились, можно увидеть в районе Шулявки, на Подоле и даже в центре столицы – на Крещатике. Там расцвели сразу несколько молодых деревьев на аллее неподалеку от здания КГГА.
Киев, Крещатик, коммунальщики, центральный гастроном, покрасили
Автор:

Людмила Князьская-Ханова

Источник:

"Сегодня"

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