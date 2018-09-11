Киев накроют грозы с сильным ветром

Во вторник, 11 сентября, в Киеве и Киевской области синоптики прогнозируют продолжение грозовых дождей. Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС со ссылкой на данные Укргидрометцента.

Отмечается, что дожди местами будут сопровождаться шквалами 15-20 м/сек. Днем температура составит +21…+23 градуса, ночью +13…+15.

Аналогичная погода будет по всей территории Украины, и только в западных областях не будет существенных осадков. Температура воздуха на западе прогреется до +27 градусов. По предварительным прогнозам, дожди в Украине продержатся около 5 дней.

Как отметила на своей странице в Facebook синоптик Наталка Диденко, уже 12-13 сентября антициклон Perryman выдавит циклон с территории Украины и вернется солнечная теплая погода.

Напомним, накануне в результате дождя весь центр Киева застрял в заторах. Максимально было затруднено движение на Воздухофлотском проспекте, проспектах Победы и Бажана, на Подоле, в частности, возле Почтовой площади, на подъезде к мосту Патона и на Южном мосту.

Кроме того, в Днипре также прошла буря. В результате были повалены деревья и разбитые автомобили, парализовано движение трамваев и троллейбусов.