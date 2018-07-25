ФОТОФАКТ. Киев накрыла гроза с градом: улицы превратились в реки, а на дороги падают деревья

Вчера, 17:23

Местами льдинки были размером с воробьиное яйцо

Фото: Сегодня
Фото: Сегодня

Киев внезапно накрыла стихия: утром еще было жарко и светило солнце, но к четырем часам дня стремительно начался ливень с градом.

Местами льдинки были размером с воробьиное яйцо. Упав на землю, они быстро таяли.

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Фото: Сегодня

Тем временем, на одной из улиц, не выдержав стихии, на машину рухнуло старое дерево, сообщается в группе "Мій Відрадний".

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Фото: facebook.com/groups/Vidradny

Также рухнуло дерево в одном из дворов на Борщаговской.

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Фото: Сегодня

Как сообщают местные жители, улица Ереванская полностью затоплена водой, в нескольких домах пропало электричество.

На затопленных улицах глохнут машины, а парковки превращаются в озера.

Ливневая канализация также не выдерживает: на Навках заметили, как посреди дороги подпрыгивает люк.

Видео: facebook.com/ilona.poliarna.3

На Лукьяновке – воды по пояс.

Разгул стихии сравнивают с тропическим циклоном.

Тем временем, на улице Примаченко на дороге провалился асфальт.

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В одном из дворов старый тополь вырвало с корнем. Он рухнул на припаркованную неподалеку машину.

Машины по дорогам буквально плавают.

Переход на Дорогожичах залит полностью.

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Также появилась информация, что ливень затопил Соломенский райсуд. Сейчас спасатели откачивают воду в помещении.

А на Шулявке один из переходов и вовсе превратился в водопад.

В соцсетях шутят: ласты для прогулок по Киеву – очень важный атрибут.

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К нескольким станциям метро проще доплыть, чем пройти.

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Фото: Клуб Коренного Киевлянина

Напомним, 23 июля в Киеве после дождя несколько улиц превратились в реки. Жители Киева в соцсетях активно обсуждают "большой потоп". Главным "героем" стала затопленная улица Метрополита Шептицкого в районе метро "Левобережная".

Дожди пробрались и в метро. В одном из вагонов, во время движения по открытой части красной ветки, с потолка полилась вода. В итоге, на полу собрались приличные лужи, а на мокрых сидениях люди попросту отказывались садиться.
Киев, дороги, улицы, стихия, деревья, ливень, рухнуло
Автор:

Людмила Князьская-Ханова

Источник:

"Сегодня"

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