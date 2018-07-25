ФОТОФАКТ. Киев накрыла гроза с градом: улицы превратились в реки, а на дороги падают деревья
Местами льдинки были размером с воробьиное яйцо
Киев внезапно накрыла стихия: утром еще было жарко и светило солнце, но к четырем часам дня стремительно начался ливень с градом.
Местами льдинки были размером с воробьиное яйцо. Упав на землю, они быстро таяли.
Фото: Сегодня
Тем временем, на одной из улиц, не выдержав стихии, на машину рухнуло старое дерево, сообщается в группе "Мій Відрадний".
Фото: facebook.com/groups/Vidradny
Также рухнуло дерево в одном из дворов на Борщаговской.
Фото: Сегодня
Как сообщают местные жители, улица Ереванская полностью затоплена водой, в нескольких домах пропало электричество.
На затопленных улицах глохнут машины, а парковки превращаются в озера.
Ливневая канализация также не выдерживает: на Навках заметили, как посреди дороги подпрыгивает люк.
Видео: facebook.com/ilona.poliarna.3
На Лукьяновке – воды по пояс.
Разгул стихии сравнивают с тропическим циклоном.
Тем временем, на улице Примаченко на дороге провалился асфальт.
В одном из дворов старый тополь вырвало с корнем. Он рухнул на припаркованную неподалеку машину.
Машины по дорогам буквально плавают.
Переход на Дорогожичах залит полностью.
Также появилась информация, что ливень затопил Соломенский райсуд. Сейчас спасатели откачивают воду в помещении.
А на Шулявке один из переходов и вовсе превратился в водопад.
В соцсетях шутят: ласты для прогулок по Киеву – очень важный атрибут.
К нескольким станциям метро проще доплыть, чем пройти.
Фото: Клуб Коренного Киевлянина
Напомним, 23 июля в Киеве после дождя несколько улиц превратились в реки. Жители Киева в соцсетях активно обсуждают "большой потоп". Главным "героем" стала затопленная улица Метрополита Шептицкого в районе метро "Левобережная".
Дожди пробрались и в метро. В одном из вагонов, во время движения по открытой части красной ветки, с потолка полилась вода. В итоге, на полу собрались приличные лужи, а на мокрых сидениях люди попросту отказывались садиться.