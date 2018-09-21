Киев утонул в смоге: в ГСЧС рассказали о причинах появления густой дымки

Сегодня, 15:07

Наиболее сильный смог наблюдают на Оболони и Виноградаре

Фото: Информатор
Фото: Информатор

В пятницу, 21 сентября, в Киеве появился сильный смог. Наиболее густая дымка видна на Оболони, Виноградаре, а также в центре столицы, сообщает "Информатор".

Как отметили в ГСЧС Киева, смог держится в столице в течение последних трех дней. Также чувствуется неприятный запах. По словам главы пресс-службы ГСЧС Киева Светланы Водолаги, смог возник из-за определенных метеорологических явлений и при активном выбросе вредных веществ в атмосферу.

"Это проблема городов-миллионников, в которых много транспорта. Когда есть большая разница температур – днем жарко, а ночью, наоборот, холодно, а также если безветренно, то выхлопные газы не успевают выветриваться и накапливаются над городом. В городе нет масштабных пожаров, которые могли бы вызвать такой смог", – рассказала Водолага.

Напомним, ранее синоптики сообщали, что теплая и солнечная погода будет держаться в Киеве вплоть до воскресенья. В эти дни температура воздуха прогреется до +28 градусов.

Вместе с тем, 23 и 24 сентября атмосферный фронт с северо-запада Европы принесет резкое изменение погоды в столице. В Киеве пройдут дожди, усилится ветер, станет существенно холоднее. Резкая смена погоды принесет и вероятное ухудшение самочувствия, головные боли, проблемы с артериальным давлением и обострение сезонных недугов, а также сонливость и апатию.
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