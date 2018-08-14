Киев в списке лучших городов The Economist: положение ухудшилось, но рейтинг стал выше

Как у мэра Кличко отреагировали на международную оценку столицы

Киев в мировом рейтинге конфортности жизни занял 118 место, набрав 56,6 баллов из 100 возможных. Также, по оценке экспертов The Economist, украинская столица оказалась в списке городов, которые за 5 лет (с 2013-го) больше ухудшили свое положение. Согласно данным рейтинга комфортных для проживания городов мира Global Liveability Index 2018, показатель комфорта жизни в Киеве упал на 12,6%.

Между тем, по сравнению с прошлогодними результатами, Киев поднялся в рейтинге на 13 позиций: в 2017 и 2016 году город занимал 131 позицию в рейтинге.

"В течение последних двенадцати месяцев Киев значительно улучшает свои позиции за счет экономического роста и относительной политической стабильности. Даже несмотря на конфликт в Донбассе ", – говорится в опубликованных результатах.

Мэр Киева Виталий Кличко объяснил, чем обусловлены столь неоднозначные результаты столицы.

"Даже несмотря на то, что, в целом, Киев живет мирной жизнью, в 700 километрах от столицы продолжаются боевые действия. Мы привыкли к такой жизни. А для экспертов The Economist, – это угроза, что в результате влияет на оценку комфорта жизни в городе. Этот рейтинг является проекцией оценки экспертами того, что происходит вообще в Украине ", – отметил мэр Киева.

Также Кличко отметил, что негативные оценки в международном рейтинге не помешали Киеву провести финал Лиги чемпионов, Евровидение и увеличить поток туристов.

Как известно, рейтинг "The Economist" состоит из пяти категорий: стабильность, здравоохранение, культура и экология, образование и инфраструктура. Каждая категория, по словам экспертов, имеет свой коэффициент влияния на комфортность жизни. В каждой категории эксперты выставляют свои оценки, из которых выводится средняя. Затем оценки по всем категориям суммируются.

Важность каждой категории для жизни человека – разная, это учитывают аналитики журнала. Ситуация безопасности, по мнению экспертов, составляет 25% суммарного рейтинга.

Напомним, на первом месте в рейтинге 2018 года расположилась столица Австрии Вена, на втором – город Мельбурн в Австралии, третье место заняло японский город Осака. Замыкают первую пятерку Калгари (Канада) и австралийский Сидней.

Топ-5 городов, которые активно развиваются, возглавил город Абиджан в Кот-д'Ивуаре.

Напомним, Украина заняла 66-е место из 160 стран по логистической эффективности, набрав 2,83 балла, и стала третьей на постсоветском пространстве. Об этом свидетельствуют данные рейтинга Всемирного банка Logistics Performance Index 2018.

Ранее мы писали, что Гонконг занял первое место в рейтинге самых дорогих городов мира для проживания постоянно работающих иностранцев – исследование опубликовано международной консалтинговой фирмой Mercer.