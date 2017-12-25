ФОТОФАКТ. Киевлян поразила яркая зимняя радуга
Природное явление наблюдали в католическое Рождество
Необычное явление природы жители столицы заметили днем в понедельник, 25 декабря: в перерывах между дождиком над Киевом засияла разноцветная радуга.
Яркие фото жители столицы опубликовали в сообществе "Мій Відрадний" в Facebook. "Вышел на перекур на балкон... Минут пять точно видно было хорошо!", – сообщил Виталий Зубов.
Фото: Vitaly Zubov / МІЙ ВІДРАДНИЙ
Фото: Елена Слухай / МІЙ ВІДРАДНИЙ
Видели радугу и в других районах Киева. Жители уверены, что это хороший знак.
Фото: facebook.com/sergiy.lasikov
"Существует в ходу у народа хорошая примета, связанная с зимней радугой. Считается, что человек, который ее увидел, непременно будет очень счастлив, а удача будет сопутствовать ему во всех начинаниях", – пишет Наталия Бондарец.
Фото: Svetlana Leshchenko
"Зима закончилась. Весна пришла", – комментируют красивое природное явление другие жители.
Как известно, увидеть радугу зимой – большая редкость, а вот летом в столице ее можно наблюдать на небе довольно часто.
Также мы сообщали о том, что в небе на Тайване наблюдалась в течение девяти часов радуга-рекордсмен.