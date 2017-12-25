ФОТОФАКТ. Киевлян поразила яркая зимняя радуга

Необычное явление природы жители столицы заметили днем в понедельник, 25 декабря: в перерывах между дождиком над Киевом засияла разноцветная радуга.

Яркие фото жители столицы опубликовали в сообществе "Мій Відрадний" в Facebook. "Вышел на перекур на балкон... Минут пять точно видно было хорошо!", – сообщил Виталий Зубов.

Фото: Vitaly Zubov‎ / МІЙ ВІДРАДНИЙ

Фото: Елена Слухай / ‎МІЙ ВІДРАДНИЙ

Видели радугу и в других районах Киева. Жители уверены, что это хороший знак.

Фото: facebook.com/sergiy.lasikov

"Существует в ходу у народа хорошая примета, связанная с зимней радугой. Считается, что человек, который ее увидел, непременно будет очень счастлив, а удача будет сопутствовать ему во всех начинаниях", – пишет Наталия Бондарец.

Фото: Svetlana Leshchenko

"Зима закончилась. Весна пришла", – комментируют красивое природное явление другие жители.

Как известно, увидеть радугу зимой – большая редкость, а вот летом в столице ее можно наблюдать на небе довольно часто.

Также мы сообщали о том, что в небе на Тайване наблюдалась в течение девяти часов радуга-рекордсмен.