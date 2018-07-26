Киевлян предупредили о новой грозе

Синоптики и мэрия Киева заявили о приближении грозы в столице

В Киеве днем 26 июля ожидаются грозы. Об этом сообщили в пресс-службе Киевской городской государственной администрации со ссылкой на Украинский гидрометцентр.

В Управлении по вопросам чрезвычайных ситуаций Департамента городского благоустройства посоветовали в случае усиления ветра плотно закрыть все окна домов, убрать с балконов и лоджий предметы, которые могут выпасть наружу.

Также в мэрии посоветовали тем, кто оказался на улице во время грозы, держаться подальше от рекламных щитов, линий электропередачи и деревьев; в случае сильного ветра укрыться в ближайшем помещении или естественном укрытии, а также избегать нахождения вблизи больших деревьев, особенно тополей и не парковать рядом с ними автотранспорт.

Напомним, что по итогам прошлых суток в семи областях Украины 117 населенных пунктов остались без электричества из-за града, сильных ливней и шквального ветра.

Между тем, в некоторых районах Киева 25 июля прошел град, а сильный ветер валил деревья на машины и электропровода.

Кроме того, после мощного ливня с градом многие подземные переходы столицы оказались залиты водой. Пострадали не только пешеходы, которые по колено в воде форсировали "подводные реки", но и торговцы, продающие товар в подземных тоннелях и возле них.