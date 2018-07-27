Киевлян предупредили о приближающейся грозе

Пресс-служба Киевской городской государственной администрации сообщает, что в ночь на 27 июля в Киеве ожидается гроза, которая начнется ночью и закончится ближе к полудню.

"В ближайшие 2 часа и 27 июля в столице ожидается гроза, возможны подтопления", – сообщили в КГГА.

Руководство Киева опубликовало рекоммендации для жителей города в случае грозы:

все окна домов плотно закрыть, убрать с балконов и лоджий предметы, которые могут выпасть наружу;

если вы оказались на улице, то держаться подальше от рекламных щитов, линий электропередач, деревьев;

в случае сильного ветра укрыться в ближайшем здании или естественном укрытии;

избегать нахождения вблизи больших деревьев, особенно тополей, а также не парковать рядом с ними автотранспорт.

Напомним, в некоторых районах Киева 25 июля прошел град, а сильный ветер валил деревья на машины и электропривода.

Что касается ситуации на дорогах – в столице были сильные пробки. Весь правый берег стоял по направлению к центру. Затруднял движение не только дождь, но и аварии. Подмыло и опоры моста в районе улицы Кириловской – а мост как раз был в ремонте.

Тем временем, большой потоп вдохновил пользователей соцсетей на творчество: в Facebook появилось много свежих "фотожаб" с мэром Виталием Кличко.