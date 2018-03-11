Киевлян предупреждают о тумане
Сегодня, 22:47
Водителей просят придерживаться ряда советов
В Киеве до конца суток 11 марта и в ночь на 12 марта ожидается туман, видимость 200-500 м. Об этом со ссылкой на Украинский гидрометцентр сообщает КГГА.
Водителям во время управления автомобилем в тумане рекомендуют придерживаться следующих советов:
снизить скорость движения;
при наличии противотуманных фар включить их совместно с ближним светом;
держать безопасную дистанцию с другими автомобилями;
при остановке включить аварийную световую сигнализацию;
избегать резких маневров на дороге.