Киевлян предупреждают о тумане

В Киеве до конца суток 11 марта и в ночь на 12 марта ожидается туман, видимость 200-500 м. Об этом со ссылкой на Украинский гидрометцентр сообщает КГГА.

Водителям во время управления автомобилем в тумане рекомендуют придерживаться следующих советов:

снизить скорость движения;

при наличии противотуманных фар включить их совместно с ближним светом;

держать безопасную дистанцию с другими автомобилями;

при остановке включить аварийную световую сигнализацию;

избегать резких маневров на дороге.