Киевлян удивил МАФ с "хрущами, мышами и клопами" на Позняках

Сегодня, 12:08

Жители города гадают, торгуют в ларьке "нечистью" или это меню заведения

Киевлян удивил МАФ с "хрущами, мышами и клопами" на Позняках

Странное объявление на картонном листе появилось на одном из киосков, который установлен в ряду из МАФов между остановкой трамвая №8 и подземным переходом, ведущим к станции метро "Позняки". На листе от руки перечисляется: "хрущи, блохи, крысы, мыши, тараканы, муравьи, клопы, прусаки и другая нечисть".

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Прохожие теряются в догадках, что означает эта надпись: ассортимент товара или меню заведения. Но оказывается все намного проще: так торговец рекламирует свой товар – дешево и сердито. Он торгует семенами, ядами и химикатами.

Впрочем, по соседству торгуют рыбой, мясом, овощами, есть так же два киоска с шаурмой, и никого не смущает соседство с ядами. Как шутят местные жители, они давно привыкли к странностям, вони и "шанхаю", который возник возле остановки трамвая.

Напомним, 10 сентября в Киеве демонтировали ларьки, продававшие опасную шаурму. В КГГА отчитались, что отравлений больше не будет.

Ранее мы писали о том, что владельцы киосков с шаурмой и подобным фаст-фудом не боятся штрафов и проверок. В городе без разрешений на работу действует полторы тысячи киосков с уличной едой.
Киев, курьез, объявление, маф, тараканы, позняки
Автор:

Александр Марущак

Источник:

"Сегодня"

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