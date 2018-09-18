Киевляне активно зарабатывают на сборе каштанов

Сегодня, 14:17

Жители города уже сдали более 100 кг каштанов для фармацевтов

Киевляне активно зарабатывают на сборе каштанов
Автор фото: Анатолий Бойко, "Сегодня"

Стали известны первые результаты по сбору каштанов, за которые предприятие "Киевгорвторресурсы" обещает платить по две гривны за один килограмм. По информации общественной организации "Друге життя", которая координирует проект по сбору каштанов, только за вчерашний день в пункты приема принесли более 100 килограмм каштанов. Впрочем, с каштанами в Киеве в этом году неурожай.

"Каштанов в городе осталось не так много, как раньше. Их приносят в основном молодые люди. Больше всего шансов собрать большое количество каштанов у мам, которые гуляют с детьми в городских парках. За первый день после того как мы объявили о соборе, люди принесли в пункты приема более 100 килограмм. Собранные каштаны будут высушены, измельчены и мы их отправим в одну из фармакологических компаний, которая занимается изготовления кремов", – сообщили "Сегодня" в ОО "Друге життя".

Кстати, в пунктах приема "Киевгорвторресурсы" принимают 15 наименований отходов: пластик, стекло, бумагу и металл.

Напомним, в Киеве заметили осеннюю аномалию: на Крещатике, а также на Шулявке и Подоле в августе несколько молодых деревьев вновь зацвели. Видимо, сказываются изменения климата.

Кроме того, на Крещатике из-за гибели молодых каштанов коммунальщикам пришлось высадить клумбы. Деревья на центральной улице заменили, а скандал с "Бриоти" до сих пор не решен.
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Автор:

Александр Марущак

Источник:

"Сегодня"

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