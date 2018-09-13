Киевляне начали болеть редкими болезнями

В Киеве врачи борются за жизнь мужчины, у которого подозревают необычное для Украины заболевание – лихорадку Западного Нила. "Сегодня" узнала, какие экзотические болезни попадают в Украину.

О случае лихорадки Западного Нила сообщила Ольга Голубовская, завкафедрой инфекционных болезней НМУ им. Богомольца.

"Подтвердили менингеальную форму лихорадки Западного Нила (ЛЗН) – заболевания, проявляющего невероятную активность сейчас в Европе. Пациента я забрала к нам после консультации из клиники, где он находился с серозным менингитом. Сегодня мы получили официальное подтверждение – высокие титры соответствующих острофазовых антител", – отметила Голубовская.

По ее словам, в странах Евросоюза с начала 2018 года зафиксировано 710 случаев заболевания ЛЗН. Больше всего – в Сербии, Италии, Греции, Венгрии и Румынии. Что касается киевского случая, то заболевший мужчина, по предварительным данным, вернулся с отдыха на Крите. Однако в департаменте охраны здоровья КГГА говорят, что диагноз официально еще не подтвержден, проводятся анализы, а пациент получает симптоматическое лечение. Переносчиком лихорадки могут быть комары. А вот заболевший человек для окружающих не опасен. Среди симптомов лихорадки – резкое повышение температуры, головная боль, боль в горле, мышцах, суставах, слабость, тошнота.

Привозят жители из экзотических стран и другие опасные заболевания. К примеру – малярию. По данным Центра общественного здоровья МЗ, с начала года по середину августа в Украине зарегистрировано 19 завозных случаев малярии. Трое закончились смертью, два из них в Киеве. А три года назад киевлянку, которая вернулась с отдыха на Шри-Ланке, лечили от опасного вирусного заболевания – лихорадки Денге.

В первом полугодии 2018 года в Украине было зарегистрировано и два случая такого редкого заболевания, как листериоз, при котором бактерии поражают центральную нервную систему. В Киеве в июле от него умер 69-летний мужчина. Заразиться этой болезнью можно от инфицированных животных, при употреблении в пищу грязных продуктов. От малярии в столице с начала года умерли два человека.

Напомним, во Львове трех мужчин госпитализировали с лептоспирозом. Основными носителями возбудителя лептоспироза в природных условиях являются крысы, полевые мыши, землеройки и ежи.

Кроме того, на запорожском курорте отдыхающий заразился холерой. Мужчина из Днепропетровской области отдыхал в Бердянске.