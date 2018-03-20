Киевляне не захотели переименовывать площадь Льва Толстого

Сегодня, 01:23

Голосование длилось в течение месяца – с 18 февраля по 18 марта

фото из открытых источников
фото из открытых источников

При голосовании на сайте Киевской городской госадминистрации (КГГА) жители Киева отказались переименовывать площадь Льва Толстого.

Как отмечается на сайте, 1813 человека высказались против, 1279  – за переименование.

К проекту переименования было подано 134 предложения. Хотя большинство горожан категорически против этого переименования, однако также звучали предложения переименовать площадь Льва Толстого в честь Романа Шухевича, писателя Евгения Чикаленко или вернуть ей историческое название – Караваевская.

Голосование длилось в течение месяца – с 18 февраля по 18 марта.

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Ранее Киеврада приняла решение переименовать парк "Дружбы народов" в "Муромец", тем самым вернув местности историческое название.

Ранее мы сообщали, что в Киеве Московский мост станет Северным, а улица Ванды Василевской будет носить имя Богдана Гаврилишина.

Как сообщается на сайте Киеврады, сегодня на пленарном заседании Киевского городского совета депутаты поддержали ряд переименований столичных топонимов.
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Источник:

"Сегодня"

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