Киевляне не захотели переименовывать площадь Льва Толстого

Голосование длилось в течение месяца – с 18 февраля по 18 марта

При голосовании на сайте Киевской городской госадминистрации (КГГА) жители Киева отказались переименовывать площадь Льва Толстого.

Как отмечается на сайте, 1813 человека высказались против, 1279 – за переименование.

К проекту переименования было подано 134 предложения. Хотя большинство горожан категорически против этого переименования, однако также звучали предложения переименовать площадь Льва Толстого в честь Романа Шухевича, писателя Евгения Чикаленко или вернуть ей историческое название – Караваевская.



Голосование длилось в течение месяца – с 18 февраля по 18 марта.

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