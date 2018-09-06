Киевляне возмущены уменьшением количества киосков с прессой

Кто сегодня покупает газеты и что на самом деле думают читатели о решении властей убрать киоски с прессой

Прошло два месяца с начала громкого скандала, когда городские власти решили демонтировать десять киосков агентства "Союзпечать" якобы из-за того, что в них продают "несанкционированные товары". Напомним, по решению городской комиссии по вопросам размещения временных сооружений торгового, бытового и социально-культурного назначения, сотрудники КП "Киевблагоустройство" уже демонтировали два киоска по продаже прессы на ул. Шота Руставели, 23, и на проспекте Победы, 57. Та же комиссия решила снести 8 киосков прессы в разных районах города.

В"Союзпечати" возмущены и называют это войной против свободы слова и доступа к информации в угоду желанию заработать — заменить продажу прессы торговлей сигаретами. На все эти киоски есть разрешительные документы и уплачено паевое участие. Официальная причина демонатажа — "изменение функционального назначения": якобы в киосках была выявлена продажа сигарет. Однако ни в одном из киосков, который указан в списке на демонтаж, а также в снесенных, не продавали табак. Их товар — малоприбыльные для города журналы, газеты и ручки с тетрадками.

Что сейчас

"За два месяца мы провели акцию протеста под зданием КГГА, написали письма с просьбой о поддержке президенту, премьеру, мэру Киева, обратились в СБУ, полицию, Генпрокуратуру. Мы считаем, что действия отдельных киевских чиновников направлены на уничтожение нашей сети и лишение киевлян права свободно покупать и читать прессу", — говорят в агентстве "Союзпечать".

Кто читает

"Сегодня" составила портрет читающего горожанина, поговорив с людьми возле киосков.

"Я покупаю "Сегодня". Люблю рубрику "Задай вопрос чиновнику". Вы помогли нам запустить неработающий лифт!" — говорит медсестра Татьяна. "Читаю ваши материалы о спорте, интервью. Считаю, что закрывать киоски недопустимо!" — говорит инженер Павел. "После того как вы опубликовали фото моего внука в рубрике "Улыбки малышей", я покупаю вашу газету регулярно! Вы мегапозитивное издание", — говорит учительница Ольга.

У киосков с прессой мы пообщались с разными людьми — это рабочие, медики, предприниматели, студенты, врачи.

"Газету "Сегодня" покупаю 10 лет. Вы — газета для всей семьи, даже детская страничка у вас выходит", — говорит пенсионер Виктор Петрович.

Молодые люди тоже читают газеты, вопреки расхожему мнению, что им интересен только интернет.

"Меня к этому приучил отец. Он, кстати, покупает "Сегодня" в киоске на улице Николая Краснова, 6, и очень расстроился, что его могут закрыть", — сказал нам студент Вадим.

Юрий, менеджер: "Утро начинаю с газеты!"

"Я покупаю газеты в киоске регулярно, каждое утро начинаю с чтения интересных материалов. В газете "Сегодня" мне нравятся статьи на острые темы: политики и экономики, а также спортивные обзоры. О том, что киоски с прессой хотят закрыть, узнал из СМИ. Власть ищет разные предлоги, чтобы убрать газетные киоски из города. Пресса — это единственное, чего еще хоть немного боится нынешняя власть, вот и пошли войной. Чиновники делают все, чтобы истребить газеты. Видимо, хотят сделать, как в советское время, информационный голод. Чтобы люди меньше знали, тихо себе жили и молчали в тряпочку, подчиняясь власти. Я лично против демонтажа газетных киосков. Их закрытия нельзя допустить! Ведь на место киосков с газетами чиновники поставят свои будки и будут решать, что в них продавать — кофе, пирожки или пиво. Лишь бы заработать".

Денис, студент: "Киоски с прессой нужны!"

"Я редко покупаю газеты и журналы. Мы живем в эпоху интернета, и новости я читаю в основном на новостных ресурсах, в том числе и "Сегодня". Печатную прессу покупаю, например, когда знаю, что буду долго ехать в поезде. Тогда беру с собой газету или журнал, чтобы как-то развеять скуку, ради кроссвордов в них и прикольных фото... Но закрывать киоски с прессой из-за того, что там продают сигареты, — это полнейший бред. Наши родители привыкли читать бумажные СМИ, и власти не имеют права лишать их такой возможности. Я лично не вижу никакой связи между продажей в киоске сигарет и газет. Человек покупает то, что считает нужным! Это нормальная практика соседства таких товаров в киосках и право выбора каждого человека. Когда ему исполняется 18 лет, он сам решает — покупать сигареты или нет. И на это уже никто не может повлиять, никакие запреты. Другое дело, лишать людей права читать газеты — это, мне кажется, чья-то необдуманная глупость".

Елена, курьер: "Покупаю вас из-за культуры"

"Я раньше покупала газеты в подземном переходе, но там они стоят дороже. Потом заметила киоск возле метро "Шулявская" и начала приходить за прессой сюда. Это очень удобно, когда ты спешишь по делам, берешь газету и уже в метро можешь ее спокойно почитать. "Сегодня" покупаю из-за телепрограммы и новостей культуры. Я лично никогда не видела, чтобы в киосках "Союзпечать" продавались сигареты. Карандаши, ручки, скрепки, календари замечала. Да и разве это важно? Что плохого в том, что человек может в одном месте купить сигареты, газету и минералку?".

Анатолий, врач: "Часто покупаю "Сегодня"

"К закрытию газетных киосков я отношусь крайне негативно. Человек привык покупать в киоске газеты, журналы, ручки, карандаши, календари, сигареты. И это круто, что есть право выбора. Я лично не курю, но соседство газет и сигарет меня абсолютно не пугает. Пусть продаются вместе во всех киосках! Газету "Сегодня" покупаю часто — люблю за оперативность и добрые новости, без чернухи. Грустно, что газетных киосков в Киеве все меньше, у людей незаметно отбирают право получать информацию в тех местах, где они привыкли это делать годами".

Александр, студент: "Катастрофа для родни"

"Я читаю в интернете новости, которые меня интересуют. Но в то же время я понимаю, что есть категория жителей города — наши родители, бабушки, дедушки, которые привыкли покупать газеты в киосках, и их закрытие для них — сродни катастрофе. Это как будто бы ты привык по утрам пить кофе, а кто-то взял и запретил тебе это делать, не объясняя почему. Прежде, чем закрывать киоски с прессой, власти должны предложить людям что-то альтернативное взамен, а не заставлять их бегать по городу в поисках любимой газеты".

Виктория, официант: "Читайте, а не курите"