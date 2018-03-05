Киевлянин проехал автостопом более 30 стран

Сегодня, 13:44

Парень побывал в Польше, Румынии, Болгарии, Франции, Испании, Беларуси и даже добрался до Азии

 


100 украинских городов и более 30 стран мира автостопом преодолел Александр Ткачинский из Киева. Парень начал путешествовать, еще будучи студентом.

Со своей семиструнной помощницей Александр Ткачинский не расстается. Парень репетирует новую песню, а это значит – скоро в путь.

С рюкзаком и гитарой Александр побывал в Польше, Румынии, Болгарии, Франции, Испании, Беларуси и даже добрался до Азии. За шесть лет парень преодолел около 250 тысяч километров.

Его подвозили губернаторы и политики, агрономы и даже криминальные авторитеты. В дороге помогают теплые вещи и знание языков, говорит Александр.

"Планирую свой маршрут, примерно понимаете, сколько можно проехать за день, с помощью специальных сервисов, ищете людей на маршруте, в которых вы теоретически могли бы остаться на ночь. Это называется каучсерфинг. Выходите на трассу с табличкой, или без, поднимаете вверх руку и едете", – говорит путешественник Александр Ткачинский.

На каждую свою поездку Александр в дорогу брал не более 200 долларов. Остальные зарабатывал пением и интересными историями прямо на улицах.

"В среднем я зарабатывал до десяти долларов в час, независимо от страны, вполне хватало на еду и прочие мелочи", – говорит он.

Чтобы не попасть в неприятную историю, путешествуя автостопом, Александр советует ознакомиться с законами страны, в которую едете. В Германии, например, желательно не ловить авто на трассе, за это могут оштрафовать, те же правила в Швейцарии и Италии. А вот в странах Азии наоборот, рады туристам и новым знакомствам.

Напомним, 75-летний житель Закарпатья Юрий Куцин объездил 76 стран мира и отовсюду привозил домой сувениры, а потом создал на собственном дворе необычный музей.

Десятки государств мужчина посетил за 15 лет – в заграничных командировках, когда работал строителем, а также путешествовал и во времена Советского Союза, и признался, что больше всего его удивили экзотические страны.

Ранее мы писали, что велосипедист из Шотландии Марк Бомонт установил новый мировой рекорд, объехав вокруг света на велосипеде за 79 дней. 34-летний спортсмен прибыл в Париж на один день раньше установленного срока, преодолев в общей сложности 30 тысяч километров. У Триумфальной арки его ждала толпа поклонников.
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Источник:

"Сегодня"

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