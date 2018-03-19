Киевлянин собрал коллекцию старых таксофонов

Аппараты хранятся в гараже, который еще и служит мастерской

Киевлянин собрал в гараже коллекцию старых таксофонов. Все – в рабочем состоянии. Самому старшему из них – полсотни лет.

Исписанный и потрепанный, но все еще рабочий. Когда-то на этом месте их было три, сейчас остался один, вспоминает Дмитрий Басецкий, который ежедневно здесь проходит.

"Переднюю крышку от этого аппарата я нашел у метро "Черниговская", – рассказывает коллекционер таксофонов Дмитрий Басецкий. Взял с собой, и тот стал первым экспонатом!

Собранную коллекцию хранит в гараже, который еще и служит мастерской. Мужчина восстанавливает каждую модель.

Их можно подключить к обычной телефонной линии дома, и можно звонить. Два аппарата, один из них "телекарт 101". А это "телекарт 121", современная версия.

В глубине гаража, за полками с домашними телефонами, спрятался самый старший – уличный.

Ему уже лет 50. В советское время именно такие стояли во многих городах страны. Были неотъемлемой частью уличного пейзажа.

Долгое время, вдоль вот этой стены Главпочтамта стояли десятки таксофонов. Но сегодня остался только один. И он работает.

У Дмитрия Басецкого нет ни одной таксофонной будки, только аппараты. Полтора десятка рабочих, и несколько в ремонте. Все получил легально.

Вот этот был куплен официально, в "Укртелекоме". Списанные аппараты распродавали. Как и вот этот, не обычный. Предназначен для горных шахт.

"Герметично закрыт, чтобы какие-то искры не вызвали взрыв газа", – объясняет киевлянин.

Свою коллекцию Дмитрий Басецкий считает небольшой. Хочет пополнить иностранными экспонатами. Возможно, из Англии, или из Америки.

Напомним, украинский боксер Денис Беринчик похвастался коллекцией олимпийских мишек.

Ранее мы писали, что киевлянка создает удивительные реалистичные игрушки. Работает Ирина по специальной азиатской технологии, позволяющей создать куклу, максимально похожую на человека.