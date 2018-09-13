Киевлянин заболел опасной болезнью после отдыха на Кипре

Анализ не выявил риска для здоровья других украинцев

Житель Киева заболел лихорадкой Западного Нила. Об этом сообщили в Центре общественного здоровья Министерства здравоохранения Украины.

Симптомы появились после возвращения с отдыха на Кипре. 3 сентября киевлянин был госпитализирован в отделение инфекционной реанимации Александровской клинической больницы Киева.

Врачи предварительно предполагали, что у пациента менингоэнцефалит, лихорадка неизвестного генеза. Диагноз был поставлен после анализа сыворотки крови в вирусологической референс-лаборатории. Отдельно отмечается, что анализ не выявил риска для здоровья украинцев.

Напомним, в странах Евросоюза с начала 2018 года зафиксировано 710 случаев заболевания лихорадкой Западного Нила. Больше всего – в Сербии, Италии, Греции, Венгрии и Румынии.

Кроме того, во Львове трех мужчин госпитализировали с лептоспирозом. Основными носителями возбудителя лептоспироза в природных условиях являются крысы, полевые мыши, землеройки и ежи.