Киевлянка создает удивительные реалистичные игрушки

Сегодня, 14:33

Работает Ирина по специальной азиатской технологии, позволяющей создать куклу, максимально похожую на человека

 


Голливудские актеры живут дома у киевлянки Ирины Ивахненко. Правда – кукольные. Мастер создает реалистичные игрушки в экзотической азиатской технике.

В советском детстве у Ирины кукол почти не было, поэтому уже будучи взрослой, она начала создавать их сама.

"Генерал Сефирот из японской игры "Файнел Фэнтези". У него ботфорты такие, как в кино, в игре", – говорит мастерица Ирина Ивахненко.

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Дома у мастерицы настоящий звездный десант. Голливудские актеры, персонажи аниме. Для Натали Портман и Криса Хемсворда сшила авторские наряды. А любимцы здесь – сразу в нескольких экземплярах.

Работает Ирина по специальной азиатской технологии, позволяющей создать куклу максимально похожей на человека. На одну необходимо несколько лет работы. Их высота 60 см, весом до трех килограммов. Анатомию тела воспроизводит полностью, а за счет шарниров – оно очень подвижное.

"Можно увидеть, что у него очень хорошие мышцы, у него очень хорошо сгибаются руки, нарисована борода. Подбиралось к цвету, там и ресницы рисуются, и складки прорисовываются, какие-то морщинки", – говорит Ирина.

Кукла – предмет интерактивный: можно играть, использовать в качестве модели для одежды или фотографировать. А поскольку это удовольствие не из дешевых – своеобразная инвестиция, говорит коллекционер Юлия Сирош.

"Даже утром поднялся, настроения нет – открыл шкаф, посмотрел на эту всю красоту. Боже, сколько счастья!", – говорит коллекционер кукол Юлия Сирош.

Мастерству Ирина Ивахненко училась самостоятельно, почти десять лет. Сейчас ее творения разлетаются по всему миру. А недавно взялась и за модели животных.

Ранее мы писали, что художница из Запорожья показала коллекцию страшных кукол.

Также мы писали, что харьковская мастерица создает оригинальные куклы с характером и необычных зверей.

Кроме того, украинский офицер создает метровые дирижабли с мини-пассажирами и харизматичных кукол.
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