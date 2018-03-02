Киевлянка создает уникальные брошки

Киевлянка Регина Вербицкая создает уникальные брошки. Украшения мастера даже покорили известный на весь мир ювелирный дом. Теперь в жюри компании украинка будет оценивать работы дизайнеров на международных конкурсах.

Идеи создания брошек приходят Регине Вербицкой во сне. Творить мастер начинает в три утра, говорит, это – своеобразный ритуал.

"Я что-то вкладываю в них, кому-то любовь, кому то удачу, каждая брошка – это душа моя, и делаю я их рано утром, это самое благоприятное время энергетически", – говорит дизайнер Регина Вербицкая.

Золотая французская нить, опалы, кристаллы и жемчуг – ее любимые материалы.

Украшения создает также мужчинам, недавно разработала коллекцию для дизайнера Сержа Смолина. Любят авторские броши и знаменитости.

"У Лаймы Вайкуле есть, и мне даже говорили, что она ее носит с удовольствием. У Ирины Билык, У Олеси Жураковской", – рассказывает Регина Вербицкая.

У Виктории Баль уже шесть украшений от Регины Вербицкой. Теперь они – незаменимый атрибут в ее гардеробе.

"Бывает, голова болит, погода плохая, все как- то не ладится. Я открываю свои бархатные коробочки, надеваю на себя, и все действительно меняется", – говорит клиентка Виктория Баль.

Брошки – идеальный способ привлечь внимание, главное – уметь с ними играть, шутит мастер. Прикрепить на чокер и надеть на шею, или украсить перчатки. Или же – моментально сделать яркой повседневную одежду.

Аксессуары киевской мастерицы поразили даже ювелирный дом Swarovski. Украинку пригласили оценивать работы дизайнеров на конкурсах. Но самая большая мечта Регины Вербицкой – открыть небольшую мастерскую во французском Провансе.

Ранее мы сообщали о том, что одесская мастерица Евдокия Минаева создает украшения для интерьера в технике фьюзинг, спекая стекло в специальной печи. После термической обработки и росписи красками материал превращается в изящные объемные панно, оригинальные настенные часы и даже елочные игрушки.

Напомним, что киевлянка создает уникальные арт-украшения и мечтает, чтобы их носил Тим Бертон.

Также мы писали, что мастерица из Киева делает для бойцов трезубцы, а гильзы превращает в "вазы для укропа".