Киеврада присвоила аэропорту "Киев" имя авиаконструктора Сикорского

На заседании Киевского городского совета депутаты приняли решение присвоить аэропорту "Киев" (Жуляны) имя Игоря Сикорского.

Теперь аэропорт будет носить название КП Международный аэропорт "Киев" (Жуляны) имени Игоря Сикорского.

Игорь Сикорский – выдающийся авиаконструктор украинского происхождения, основатель компании Sikorsky Aircraft, автор самолетов-гигантов, в том числе Sikorsky S-29-A, конструктор первого в США самолета-амфибии.

Учась в Киевском политехническом институте, спроектировал и построил несколько вертолетов, самолетов-бипланов. Идею вертолета ему навеяли рисунки воздушного винта Леонардо да Винчи. В 1908-1912 годах построил в Киеве шесть моделей самолетов и вертолет.

Напомним, о том, что аэропорт "Киев" могут переименовать, мы сообщали еще в январе.

Ранее мы сообщали, что в аэропорту "Киев" (Жуляны) на свой рейс теперь можно зарегистрироваться самостоятельно. Как сообщили в пресс-службе аэропорта, теперь в зале вылета международного терминала установлены киоски самостоятельной регистрации. Онлайн-чек-ин или онлайн-регистрация нужны для того, чтобы пассажир зарегистрировался на рейс в режиме онлайн и имел возможность самостоятельно распечатать свой посадочный талон.