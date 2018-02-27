Киевские школьники будут учиться в субботу

В субботу, 3 марта, учебные заведения в Киеве будут работать в обычном режиме.

Как сообщает пресс-служба КГГА, в этом году пятница, 9 марта, в учебных заведениях объявлена нерабочим днем. Рабочий день для воспитанников детсадов и учеников столичных школ перенесен на субботу, 3 марта (по режиму и расписанию пятницы).

Напоминаем, что 8 марта – это государственный выходной день. В связи с этим работодателям рекомендовано сократить рабочий день 7 марта на час, а 9 марта – сделать выходным с отработкой в субботу, 3 марта.

Как мы сообщали ранее, Украинский институт национальной памяти (УИНП) выступил с инициативой урезать количество выходных, подав на согласование в Министерство культуры законопроект об изменении перечня государственных праздников, памятных дат и скорбных дней.

Как известно, украинцы отдыхают больше, чем китайцы и американцы, но меньше, чем французы. При этом, по словам экспертов, количество выходных в году влияет на экономику страны, но по ряду причин это правило не работает в Украине.