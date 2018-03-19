Кинотеатр "Тампере" в Киеве стал собственностью столицы

Сегодня, 15:16

Право собственности признано за территориальной общиной Киева

 

Кинотеатр «Тампере» на ул. Героев Севастополя вернули городу. Фото: facebook.com/kyiv.gp.gov.ua
Кинотеатр «Тампере» на ул. Героев Севастополя вернули городу. Фото: facebook.com/kyiv.gp.gov.ua

Столичный кинотеатр "Тампере" на ул. Героев Севастополя реально вернули городу.

Как напомнили в пресс-службе прокуратуры Киева, в конце 2013 года право собственности на комплекс кинотеатра общей площадью более 2000 м² было зарегистрировано за частным обществом в обход установленной законодательством приватизационной процедуры для объектов культуры.

Кроме того, было установлено, что Киевский городской совет вообще не принимал никакого решения об отчуждении целостного имущественного комплекса "Кинотеатр "Тампере".

Учитывая выявленные нарушения, местная прокуратура заявила иск о признании недействительным свидетельства о праве собственности коммерческой структуры на здание кинотеатра. 22 февраля суд апелляционной инстанции удовлетворил иск в полном объеме. Право собственности признано за территориальной общиной Киева.

Указанное решение выполнено, а право собственности на данный целостный имущественный комплекс зарегистрировано за территориальной общиной города.

Напомним, в январе столичному кинотеатру "Жовтень" исполнилось 87 лет

"Жовтень" – коммунальный кинотеатр Киева, который начал работу в 1931 году под названием "Девятое Госкино".

29 октября 2014 года кинотеатр серьезно пострадал от пожара, который начался во время показа фильма на ЛГБТ-тематику. Студент одного из столичных вузов со своим другом бросили в зале "Гегемон" дымовые шашки, из-за чего возник пожар. Суд дал поджигателям два года условно.

Восстановление здания продолжалось почти год. В октябре 2015 года состоялось открытие реконструированного после пожара кинотеатра "Жовтень".
кинотеатр, право собственности, Тампере
Источник:

"Сегодня"

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