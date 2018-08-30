"Контейнеры добра": в боксы пожертвования для бедных приносят кофты, ботинки и детские игрушки

Сегодня, 17:11

Один из благотворительных боксов уже пытались взломать воры

"Контейнеры добра": в боксы пожертвования для бедных приносят кофты, ботинки и детские игрушки

В столице установили специализированные контейнеры, куда можно отнести ненужную одежду, которую потом передадут нуждающимся. Такой идеей Александр Кайдаш, основатель благотворительного фонда, вдохновился в Германии.

"Это было в Гамбурге – стоят там подобные контейнеры и туда люди бросают свои вещи", – рассказал мужчина.

Первый контейнер установили в Киеве три недели тому назад. Металлический короб надежно закрывается. Правда, вчера, говорит основатель, воришки пытались сломать замок. Досадный инцидент не останавливает благотворителей. Сейчас в столице около двух десятков таких "корзин". Интересуемся, щедро ли украинцы делятся одеждой и обувью? Александр открывает ящик. Внутри. большинство вещей в хорошем состоянии: кто-то бросил женскую сумочку, зимние ботинки и детские игрушки.

"Это такое, скажем, ретро. Здесь вот кофта более старая и шорты, очевидно, женские. Неплохого качества, нет пятен, то есть она еще абсолютно сможет найти нового владельца", – говорит Александр.

Сильно изношенную одежду сдают на утилизацию – ее превращают в ветошь. То, что не стыдно передать, идет нуждающимся – в детские дома и социальные службы. А вот настоящие сокровища владелец контейнера планирует выставлять на интернет-аукцион. Часть заработка обещает тратить на благотворительность и закупку новых боксов.

Местные жители идеей довольны.

"В принципе, хорошо, потому что, как правило, люди выносят на мусорку, бездомные там сами разбирают, роются", – рассказала киевская пенсионерка.

Напомним, в Одессе также стартовала похожая акция. Так, в городе принимают ненужные вещи ради больниц и детей. Волонтеры одевают нуждающихся и продают одежду, покупая за это оборудование для больниц.

Кроме того, начиная с 2010 года волонтеры проводят благотворительные акции по сбору одежды на выпускной для сирот. Движение активно поддерживают украинцы, проживающие в США. Сейчас движение приобрело характер всеукраинского флешмоба "Подари наряд выпускнику детского дома". Организаторы предложили всем неравнодушным присоединиться к сбору выпускных нарядов, обуви и аксессуаров.
Киев, благотворительность, волонтеры, игрушки, установили, детские дома
Источник:

"Сегодня"

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