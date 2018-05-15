Кот из Киева признан самым длинным в Украине

Кот породы мейн-кун по имени Алекс из Киева официально установил рекорд и получил титул "Самый длинный кот" страны на выставке котов, которая проходила в Одессе. Он стал первым котом в этой категории Книги Рекордов Украины. По замерам экспертов, длина Алекса от кончика носа до кончика хвоста составила 113,5 см.

Замеры проводили от кончика носа до кончика хвоста по позвоночнику. Конкуренты Алекса отставали совсем ненамного. Были участники и 112,8 см, и 106 см в длину. Но в итоге самым длинным котом оказался все же "киевлянин" Алекс.

Фото: Валерия Терлецкая

Сейчас мейн-куну Алексу три года, он весит девять кг. Хозяева гордятся своим любимцем. "Мы знали, что он у нас самый длинный и решили попробовать. По его линии все такие. Сейчас у Алекса 10 "детей" и все тоже внушительной длины", – говорит Мария Парашута, хозяйка кота.

Фото: Валерия Терлецкая

Кстати, среди более чем 500 котов за номинацию на рекорд боролись 10 мейн-кунов. В Книге рекордов Украины "Сегодня" сообщили, что их эксперты впервые измеряли на рекорд животное: "Известно, что в Украине проживают коты, длина которых больше, чем у Алекса. Если их хозяева решать побить установленный рекорд, мы готовы провести замеры".

В марте в Киеве прошла третья "Битва гигантов" среди котов, чемпиона Украины определяли путем взвешивания. Победителем стал кот породы мейн-кун по кличке Ньютон (дома его называют Камазом из-за его габаритов и окраса). Вес чемпиона — 11 кг 950 гр.

Ранее самым большим котом Украины в очередной раз стал мейн-кун Кекс из Днепра.