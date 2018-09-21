Крещатик перекроют на три дня из-за Всеукраинского праздника благодарения

С 21 по 24 сентября в Киеве перекроют часть улиц в связи с празднованием Всеукраинского дня благодарения. Об этом сообщили в пресс-службе Центра организации дорожного движения столицы.

Перекрытие Крещатика произойдет с 21:00 21 сентября от улицы Богдана Хмельницкого до Майдана Незалежности. Завершится перекрытие в 06:00 утра в понедельник, 24 сентября.

Кроме того, с 6:00 в воскресенье 23 сентября предусматривается перекрытие улицы Крещатик от Бессарабской площади, которая продлится до полуночи 23 сентября. Также 23 сентября с 06:00 до 23:00 состоятся массовые мероприятия на Андреевском спуске с перекрытием движения транспорта.

Напомним, в программе Всеукраинского праздника благодарения заявлены шоу скейтбордистов из США, байкер-шоу, фестиваль стрит-фуда, розыгрыши призов, а также праздничное богослужение, на котором выступят популярные проповедники. Предполагается приезд голливудского актера Стивена Болдуина, экс-лидера группы Delirious Мартина Смита и боксера Мэнни Пакьяо.

Кроме того, 14 сентября в центре Львова сварили кофе в огромной турке. Ароматного напитка хватило, чтобы угостить 200 человек. Турку выковали специально для этого случая: так открыли фестиваль "На кофе во Львов", который ежегодно проходит в городе.