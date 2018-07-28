Крестный ход в Киеве собрал тысячи людей: как это было

Крестный ход начался с молитвы во Владимирском соборе и закончился на Владимирской горке

В Киеве прошли торжества по случаю 1030 годовщины крещения Руси-Украины: торжества начались с молитвы за Украину во Владимирском соборе около 11 часов утра. После окончания праздничной литургии колонна двинулась по улице Владимирской, дальше по Софиевской и Михайловской площадям к Владимирской горке.

Участников акции сопровождали автомобильные и велосипедные патрули полиции, также стражи порядка дежурили вдоль всего маршрута, а движение автомобилей на это время было перекрыто, о чем городская власть объявила загодя. Впереди колоны шли священнослужители со всех регионов Украины, а сразу за ними – президент Украины Петр Порошенко с женой.

"Это – объединение нации, объединение народа, что нужно государству спасение души, а при спасении души будет и все остальное для каждого человека", – уверен отец Василий, протоиерей Хмельницкой епархии.

В свою очередь, глава государства заверил, что с первых дней президентства он поставил себе целью добиваться создания Единой поместной православной церкви и признания ее Вселенским патриархом.

"Автокефалия – это вопрос нашей независимости. Это – вопрос нашей национальной безопасности. Это – вопрос всей мировой геополитики. Армия защищает нашу землю, язык защищает наше сердце, вера защищает нашу душу. Мы остановили агрессора и сохранили державу. Мы построили боеспособную армию, мы утверждаем украинский язык – составляющая силы и успеха нашего народа. Я убежден, что он станет богослужебным языком в единой поместной церкви!" – уверен президент Украины Петр Порошенко.

В колонне шли участники АТО и военные капелланы, которых было более полусотни. Участники марша держали иконы и желто-голубые флаги.

Закончился Крестный ход у памятника князю Владимиру на Владимирской горке. Тут провели праздничный молебен.

По данным правоохранителей, общественный порядок во время марша обеспечивали бойцы Нацгвардии, полиция и сотрудники ГСЧС. Нарушений зафиксировано не было.

Ранее, в пятницу, 27 июля, в Киеве к 1030-летию Крещения Руси состоялся крестный ход. Началось все с молебна на Владимирской горе, а затем, тысячи верующих отправились в Киево-Печерскую Лавру.

Ранее в КГГА уточнили, что кроме торжественных молебнов во всех районах столицы пройдут праздничные мероприятия. В частности, в образовательных и культурных учреждениях столицы до конца года будут продолжаться тематические просветительские мероприятия.