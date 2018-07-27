Крестный ход в Киеве: верующих охраняют полиция и взрывотехники

В Киеве 27 и 28 июля состоится Крестный ход по случаю 1030-летия Крещения Руси. Правоохранители в усиленном режиме будут поддерживать общественный порядок и безопасность во время религиозных мероприятий.

Начальник Главного управления Национальной полиции в городе Киеве Андрей Крищенко утром провел инструктаж с личным составом, который будет привлекаться для обеспечения общественного правопорядка. Он нацелил наряды полиции на усиленное патрулирование в местах сбора верующих, на остановках общественного транспорта и на станциях метрополитена.

Количество людей, которые намерены принять участие в Крестном ходе в первый день праздновани, 27 июля, пока точно неизвестно.

"Когда закончится ход мы ее огласим. Верующие собираются. В 11.30 начнется молебен и непосредственно начнется ход. Полиция работает в усиленном режиме. С утра и ночью проверили Владимирскую горку взрывотехники, кинологи. Перекрыт центр города. Подьезжают автобусы. Людей проверяют", – рассказал глава столичной полиции Андрей Крищенко в эфире "Прямого канала".

Он отметил, что за порядком в столице будут следить около пяти тысяч полицейских и военнослужащих Национальной гвардии Украины:

"Мы обращаемся к гражданам с просьбой не нарушать правопорядок, соблюдать требования действующего законодательства и с пониманием отнестись к повышенным мерам безопасности. Также призываем немедленно сообщать на 102 в случае обнаружения неизвестных чемоданов, коробок и других подозрительных предметов, чтобы их проверяли соответствующие службы ", – сказал Андрей Крищенко.

Также в эти дни будут работать дополнительные группы специалистов взрывотехнической службы, кинологи и следственно-оперативные группы, которые в случае необходимости немедленно реагировать на заявления и сообщения граждан.

В свою очередь патрульные полицейские убирают припаркованные автомобили с проезжей части, чтобы они не мешали двигаться участникам колонны. Кроме того, в главке столичной полиции в круглосуточном режиме работает ситуационный центр. Полицейские следят за ситуацией в местах проведения массовых мероприятий, чтобы сразу реагировать и не допустить нарушений правопорядка.

Как сообщалось, 27 и 28 июля на некоторых улицах в центре столицы будет ограничено движение транспорта.

27 июля с 11:00 до 16:30 будет закрыто движение на ул. Трехсвятительской, ул. Крещатик (от ул. Михайловской до Европейской пл.), на Владимирском спуске, Парковой дороге, ул. Грушевского (от ул. Шелковичной до Европейской пл.).

28 июля с 12:00 до 13:30 ограничения будут на бул. Шевченко (около Владимирского собора), ул. Владимирской (от дома №56 до Софийской пл.), на Владимирском проезде.

Ранее в КГГА уточнили, что кроме торжественных молебнов, во всех районах столицы пройдут праздничные мероприятия. В частности, в образовательных и культурных учреждениях столицы до конца года будут продолжаться тематические просветительские мероприятия: воспитательные часы, беседы, книжные и фотодокументальные выставки, конференции и встречи за круглым столом.

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