Летний отдых главных чиновников Киева: готовили на костре и покоряли вершины

Лето заканчивается, скоро начало нового политсезона. "Сегодня" узнала, как провели отпуска столичные чиновники и депутаты.

Мэр Киева Виталий Кличко в этом году брал отпуск дважды. В первый раз — с 18 по 24 июля, чтобы отметить свой день рождения. По традиции, он на несколько дней уезжал в США, где в лагере в лесах на границе с Канадой отдыхали его дети. Еще один короткий отпуск Кличко брал в начале августа.

"Летал на три дня в Египет, в Хургаду на кайтсерфинг", — рассказал "Сегодня" мэр.

Первый замглавы КГГА Николай Поворозник разделил свой двухнедельный отпуск: часть провел дома с семьей, а вторую — на отдыхе в Испании. Замглавы КГГА Петр Пантелеев снова побывал с семьей в Турции.

"С каждым годом насыщенный график дает все меньше шансов на полноценный отдых. Но если удается, планирую его на июль, на свой день рождения, который хочется провести с семьей. С появлением деток — дочки Марии и сына Александра — основными критериями для выбора места отдыха стали безопасность и комфорт. Этим летом традиционно отдыхали в Турции. Невероятно красивая природа и климат этой страны сейчас нам оптимально подходят", — рассказал "Сегодня" Петр Пантелеев.

При этом на 100% отвлечься от работы у него не получилось, отпуск пришлось прервать на два дня — его срочно вызвали в Киев из-за неотложных дел в КГГА.

Секретарь Киеврады Владимир Прокопив рассказал нам, что провел отпуск с семьей у друзей в Хорватии.

"Мы были в небольшом городке, можно сказать, в поселке. Цены там невысокие, в сравнении со средними европейскими, даже дешевле, чем в Киеве. Отдых, конечно, был специфическим. Ведь у нас с женой трое детей, постоянно приходится за ними присматривать", — улыбается Прокопив.

Хорватию выбрал для отдыха и депутат Киеврады Олесь Маляревич. На своей странице в Facebook он публиковал фото из города Ровинь.

Охотно выставляли свои фотографии с отдыха и другие депутаты. Ярослав Горбунов выбрал для путешествия одно из самых маленьких в мире государств — Сан-Марино.

Сан-Марино. Горбунов посетил "малютку". Фото: facebook.com/Я. Горбунов

Владислав Михайленко с супругой сходили в поход в Норвегии.

Норвегия. Михайленко и первозданная природа. Фото: facebook.com/В. Михайленко

"В Норвегии запрещено разжигать костры на природе. Подогреть еду в походе можно или на горелке, или на одноразовом гриле. Причем гриль, хоть и одноразовый, необходимо забирать с собой, как и весь мусор. Результат — первозданная природа", — рассказал Михайленко.

Незабываемо провел отпуск и директор КП ГИВЦ Виталий Козубский: в августе он поднялся на Эльбрус.

Эльбрус. Козубский (слева) увлекся альпинизмом. Фото: facebook.com/В. Козубский

"В феврале этого года я покорил Аконкагуа — высочайшую вершину в Андах. А в августе — Эльбрус. Восхождение заняло 10 дней. Высота пика — 5621 метр. Я был в группе под руководством альпиниста-легенды Сергея Бершова, которому уже 71 год. Покорять горы я начал с 2014 года, был на Килиманджаро в Танзании, в Гималаях. Каждый раз беру с собой флаг Украины и вышиванку. Покорение Эльбруса обошлось в $500 — питание, подъем. Думаю, это не очень дорого. Жить пришлось в палатках, без отелей и комфорта, еду готовили на костре. Намного дороже покорить Эверест, там одно разрешение на подъем стоит больших денег. Еще мечтаю побывать в Альпах и Кордильерах", — рассказал нам Виталий.

Напомним, свой 80-й день рождения 9 августа отметил экс-мэр Киева, а теперь депутат Киеврады — Александр Омельченко. "Сегодня" рассказала, чем известен человек, который управлял столицей с 1996-го (глава КГГА), а с 1999 по 2006 год — мэр Киева.