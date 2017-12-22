Лось на гироскутере помогал с уборкой снега в Киеве

Модный лось заменил гироскутером велосипед, на котором его видели год назад

В группе "Типичный Киев" в социальной сети Facebook опубликовали забавное видео, на котором видно, как "лось" на гироскутере едет по проезжей части и шваброй вытирает себе дорогу, одновременно расчищая снег.

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Интересно, что этого то ли лося, то ли оленя уже видели в Киеве. Прошлой зимой случайные прохожие сняли видео, как человек в костюме лося ехал по мосту Патона на велосипеде.

Тем временем, в Киеве дорожники уже четвертые сутки трудятся в усиленном режиме. Работы по вывозу снегу и очистке города продолжаются даже по ночам. Только за двое суток из Киева вывезли 12 с половиной тысяч тонн снега.