Лучше, чем в Европе: в Киеве строят центр для спасения животных и запускают "неотложку" для уличных собак

В Киеве приступили к новому этапу решения проблемы бездомных животных. Кроме стерилизации с возвращением на место отлова, мурок и барбосов будут адаптировать к жизни в квартирах в современном центре, а если они попадут в беду на улице – к ним бесплатно приедет современная скорая помощь.

О строительстве приюта для столичных зверей, который заменит печально известную Бородянку, всерьез заговорили в прошлом году. До этого в Киеве провели реорганизацию трех коммунальных предприятий, которые занимались вопросами животных.

"До 2015 года по профильным программам в Киеве тратилось 12.5 млн грн на деятельность трех коммунальных предприятий (Центр идентификации животных, Приют для животных и Ветеринарная клиника). Деньги тратились исключительно на зарплаты сотрудников КП, а на самих животных не тратилось ничего. После массового сокращения админперсонала городу удалось сэкономить несколько миллионов гривен. Это позволило тратить несколько миллионов на покупку кормов, медикаментов и ремонты в Бородянке. Также город смог впервые заняться помощью общественным городским приютам, выделяя финансирование на покупку кормов и медикаментов (приют Сириус, Гостомельский приют и Sos-animals). Теперь настал момент создания нового Центра защиты животных, который должен находится на территории Киева", – рассказал депутат Дмитрий Белоцерковец..

На днях в Киеве показали проект будующеего центра защиты животных, а также рассказали о двух инициативах, воторые помогут сократить количество бездомников в Киеве и защитить их от жестокого обращения.

Центр защиты животных: будет лучше, чем в Европе

Концепцию нового коммунального приюта разработали при участтии коммунальщиков, ветеринаров и зоозащитников. Будущий Центр будет располагаться на улице Автопарковой в Дарницком районе и будет рассчитан на 500 собак и 150 котов.

Кроме места для содержания, здесь будет ветклиника, единственный в Украине иппотерапевтической центр, в котором будет проводиться реабилитация животных-спинальников, где животные могут пройти реабилитацию после тяжелых травм, грумминг-центр, гостинница для домашних любимцев и специальные площадки для выгулов, на которых собак будут приучать к собратьям и людям.

Похожего проекта нет не только нет в Европе, но и в мире, уверяет Михаил Заславский, руководитель программы по защите животных в Киеве, и добавляет, что новый центр даст возможность убрать с улиц город бездомных животных, максимально адаптировать их и пристроить по домам.

"Мы хотим сделать так, чтобы животные в центре содержались, проходили адопцию и пристройство по домам. Центр рассчитан на 500 собак и около 150 котов. В центр будут попадать животные с улиц. На двух с половиной гектарах земли, которые были выделены на улице Автопарковой – это ровно тот участок, который необходим для реализации проекта, – будет расположена ветиринарная клиника с современным оборудованием. Там будет комплекс МРТ, электрокардиограф, кислородные аппараты, УЗИ и рентген. То есть, все – что необходимо для лечения. Также там будут построены вольеры зимнего и летнего содержания для собак и котов, и гостинница для домашних животных. Будет построен инфекционный блок, которого в городе еще не было", – рассказал нам Михаил Заславский.

Новый центр даст шанс уличным животным стать домашними, говорят волонтеры.

"Когда мы в 2014 году мы попали в приют в Бородянке – состояние и животных, и приюта было такое, что без слез не взглянешь – это был кошмар и ужас. Вот в тот момент мы решили, что нужно что-то менять – и руководство, и волонтеры. С тех пор мы там бываем регулярно: у нас есть акция "Хвостатый четверг", и с декабря 2014 года собак начали пристраивать в семьи. Если бы не такое расстояние – показатель пристройств были бы лучше. Привозить человека каждый раз – нереально, это 70 км от Киева. В городе псы из приюта имеют больше шансов на пристройство, поскольку будут ближе к потенциальным хозяевам", – говорит Юлия Петренко, волонтер и основатель фонда "Маленькие сердца".

В новом приюте для котов построят отдельный двухэтажный дом, а для собак будет предусмотрено несколько разных зон, в которых будут содержать животных с разным уровнем социализации – от диких до общительных.

"Задняя зона – это вольеры на 2-4 собак. Есть собаки асоциальные, с которыми нужно работать. Он будет огражден шумоизолирующей пленкой. В массовых приютах, когда с одной собакой идут на выгул, а другие это видят– они начинают нервничать и проявлять агрессию. Этого допускать нельзя. Второй блок – открытые вольеры, там будут контактные собаки. Далее – полукруглые площадки для выгула. Мы сводим на выгул от 10 до 30 собак одновременно, адаптируем их друг к другу. Все это будет сделано так, чтобы собаки проходили постепенно этапы социализации и адаптации к людям. К ним можно будет прийти с ребенком, погладить, пообщаться. Также будет отдельный блок для собак-инвалидов. У них будут мягкие места, с ними будут работать специалисты. Это будет единственный центр, который в Украине – с реабилитацией для больных животных", – рассказала Юлия Петренко.

Проектирование центра планируют завершить к 1 июня, а к строительству хотят приступить осенью. Однако сроки могут затянуться.

"К сожалению, мы столкнулись с тем, что, например, котлы, в которых должна вариться еда для животных – нет ни одного сертифицированного в Украине. Мы сейчас думаем, как решить этот вопрос. Горелки, которые нужны для утилизации – тоже нет ни одной. Мы это все пройдем, но это затягивает сроки. Максимум на средину июля мы выйдем на стадию утверждения проекта, после чего пройдем экспертизу, получим сметную документацию, и выходим на стадию определения исполнителя строительства – это через тендер будет, конец августа – средина сентября. А стоить будут где-то около года", – говорит руководитель программы по защите животных в Киеве.

Средства на строительства центра будут выделены, в основном, из городского бюджета. Так, на проектирование уже выделили около 1 млн грн. А во сколько обойдется сама стройка – станет известна после того, как будет утверждена окончательная смета.



После завершения данного проекта, приют в Бородянке будет предложено передать Киевской области, для создания областного Центра защиты животных.

Скорая помощь для животных: к бездомникам будут приезжать бесплатно

Также в городе заработает круглосуточная коммунальная "неотложка" для котов и собак. Вызов скорой помощи для уличных животных будет бесплатным. Также ее можно будет вызвать и для домашнего питомца, правда, уже за деньги. Госпитализировать четырехлапых будут в одну из трех городских клиник – на Армянской, Ярославской или Электротехнической.

По предварительным данным, для запуска скорой помощи и закупки всего оборудования необходимо 1,5 млн. грн.

"Для ее функционирования необходимо закупить саму машину, оборудование, которое в ней должно быть – это аппарат для электрокардиограммы, кислородный аппарат, полностью все, что нужно для реанимации", – объясняет Михаил Заславский.

Учитывая то, что необходимо пройти определенные тендерные процедуры, проект реально запустить к средине июля, уточняет руководитель программы по защите животных в Киеве. Тогда выделят средства из бюджета, все необходимое закупят – и она будет работать.

Тем временем, городские ветеринары учат киевских волонтеров и ловцов бездомных животных предоставлять животным первую помощь до транспортировки в ветклинику. "В некоторых случаях счет идет на секунды", – объясняет заместитель директора, ветеринар Наталия Мазур.

Иногда случаются и не совсем обычные ситуации.

"На днях наша служба выезжала к бездомным собакам, которых покусала лисица, и делали срочную вакцинацию", – говорит специалист.

Система реестра котов и собак: поможет искать "потеряшек"

В рамках программы по гуманному обращению с животными в июле будет запущена информационная система "Реестр домашних животных". Это платформа централизованного сбора и обработки данных о животных, необходимых для их идентификации.

Животных в системе владельцам предлагают регистрировать самостоятельно – через личный кабинет.

"Система позволяет использовать данные в поиске животного, или поисках его владельца", – объясняет Юлия Гитлан, руководитель проекта "Информационная система "Реестр домашних животных", ГИОЦ.

В системе будут данные и о некоторых бездомных животных.

"Когда бездомное животное прибывает в ветеринарный центр и там его стерилизуют и одевают клипсу на ухо – она стает потенциально домашней. То есть, она готова к адопции, и ее регистрируют в этой системе. В качестве адреса будет указано место, куда ее отпускают после стерилизации", – говорит Юлия Гитлан.

Также во второй очереди в системе запустят опцию поиска и сообщений о найденных животных. Каждый владелец питомца, который зарегистрировался в системе, сможет оставить заявку в случае, если его любимец потерялся. В то же время, если кто-то найдет его, сможет сообщить системе об этом.

В качестве идентификатора будут использовать номера жетонов, чипов или описание животного. Позже дополнительно можно будет добавить медицинскую карту животного, с указанием прививок и причин обращения к ветеринарам. Информация будет также доступна сотрудникам Национальной полиции, которые могут помогать в поисках пропавшего любимца. Запустить систему планируют довольно скоро – в средине июня.

Напомним, согласно Программе контроля за содержанием домашних животных, в этом году на "звериный вопрос" потратят 103 миллиона. Также планируют внедрить концепцию "Культурный выгул животных в городе", принять меры по совершенствованию системы контроля за выполнением правил содержания домашних животных, продолжить работу по стерилизации бездомных кошек и собак и возвращения их на место отлова, под надзор попечителей.

Похожая городская целевая Программа действовала в столице с 2012 до 2016 года. За этот период было стерилизованы почти 40 тысяч бездомных животных, тысячи были выловлены, вакцинированы, спасены и пристроены новым владельцам.

Также городские депутаты обратились в Верховную Раду с предложением создать зоополицию – в ответ на петицию киевлян, которая предлагала создать отдельную службу, которая будет защищать животных.