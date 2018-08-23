Медицинская реформа: с 1 сентября неотложная помощь в Киеве будет работать по новым правилам

Чтобы вызвать врача на дом, необходимо будет набрать "103", а не искать номер поликлиники

С 1 сентября бригады неотложной медицинской помощи переходят в подчинение Центра экстренной медицинской помощи и медицины катастроф Киева. Для киевлян это принесет ряд изменений: оказание медицинской помощи станет удобнее, рассказала директор Департамента здравоохранения КГГА Валентина Гинзбург.

"Чтобы вызвать на дом неотложную помощь достаточно будет набрать единый и хорошо известный всем номер "103". Таким образом, отпадает необходимость узнавать и помнить семизначный номер "неотложки" своего района", – сообщила чиновник.

Кроме того, все разговоры с диспетчером Центра экстренной медицинской помощи будут записываться, что поможет снизить количество жалоб киевлян по поводу некорректности медиков или того, что вызов отказывались принимать.

"Отныне все вызовы будет принимать специалист, который способен мгновенно сориентироваться - вам нужна "неотложная помощь", или к вам необходимо направить "скорую". Так киевляне будут получать медпомощь вовремя и именно ту, которая будет нужна", – отметила Валентина Гинзбург.

Отметим, что "неотложная помощь" и "скорая помощь" отличаются: "неотложка" отправляется на вызов, когда жизни пациентам не угрожает опасность – к примеру, он заболел гриппом. "Скорая" выезжает в случае, когда пациент – в серьезной опасности: к примеру, у него сердечный приступ, ранение, потеря сознания или обильное кровотечение. Также "скорая" выезжает для срочной госпитализации больного при острых состояниях.

Оказание неотложной медицинской помощи будет ежедневно осуществляться семейными врачами, педиатрами и терапевтами с 8:00 до 20:00 в будни и с 9:00 до 15:00 в выходные и праздничные дни.

Напомним, сейчас в Украине медицинская помощь не привязана к месту регистрации или проживания. Каждый может выбрать терапевта, педиатра или семейного врача в любом медицинском учреждении, а деньги за обслуживание у врача заплатит государство.

Кроме того, в Киеве работает онлайн-система eHealth, которая позволяет записаться к врачу через интернет. Правда, киевляне до сих пор жалуются, что не все врачи в ней зарегистрированы, так что найти там своего участкового терапевта не всегда удается. Как и записаться на прием на следующий день.