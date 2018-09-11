Медуниверситету им. Богомольца назначили нового и.о. ректора

Министерство здравоохранения назначило и.о. ректора Национального медуниверситета им. Богомольца бывшего проректора вуза Александра Науменко. Об этом в ходе пресс-конференции сообщила и.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун, передает Укринформ.

Отмечается, что Науменко вступил в должность с 7 сентября. По словам министра, бывший ректор Екатерина Амосова не соблюдала нормы контракта.

"Все, что происходит в Национальном медуниверситете, является попыткой экс-ректора Амосовой и ее "банды" коррупционеров не отдать свою власть и схемы, по которым они зарабатывали очень немало средств", – подчеркнула Супрун.

Супрун также уточнила, что в вузе с 10 сентября начаты "чистки", и увольняют тех преподавателей, которые сами себя назначили в руководство. "Хочу заверить студентов и преподавателей – у вас будут стипендии, будут зарплаты. Законно ректором назначен господин Науменко. Он будет подписывать документы", – заявила министр.

Напомним, Амосову уволили 16 апреля 2018 года за невыполнение условий контракта. Работу ректора признала неудовлетворительной комиссия Минздрава. 15 августа, назначенный Минздравом на должность и.о ректора Юрий Кучин не смог попасть на свое рабочее место. 5 сентября Окружной административный суд города Киева приостановил действие приказа Минздрава от 14 августа 2018 года о назначении Кучина и.о. ректора и запретил ведомству назначать на эту должность любое лицо, кроме случаев, определенных положением Закона Украины "О высшем образовании".