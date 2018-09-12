Мэрию Киева перестанут охранять
Кабмин исключил Киевраду из списка охраняемых объектов
Кабинет министров Украины на своем заседании принял решение исключить Киевраду из списка объектов, подлежащих обязательной охране Госслужбой охраны. Правительство приняло соответствующее постановление, передает "Укринформ".
Были внесены изменения в Перечень объектов, подлежащих обязательной охране подразделениями Государственной службы охраны при Министерстве внутренних дел.
Напомним, в Киевраде периодически происходят столкновения депутатов с активистами. Так, в июле в сессионный зал ворвались активисты. Они выбили двери и избили охранников.
Кроме того, 23 февраля во время отчета председателя Печерской РГА Сергея Мартынчука в зал ворвались люди, которые фактически сорвали его отчет. В помещении стояли крики, в проходе люди толкались, а депутат Киевсовета даже ползала по столам.