Мэрию Киева перестанут охранять

Сегодня, 13:51

Кабмин исключил Киевраду из списка охраняемых объектов

Мэрию Киева перестанут охранять
Автор фото: Анатолий Бойко, "Сегодня"

Кабинет министров Украины на своем заседании принял решение исключить Киевраду из списка объектов, подлежащих обязательной охране Госслужбой охраны. Правительство приняло соответствующее постановление, передает "Укринформ".

Были внесены изменения в Перечень объектов, подлежащих обязательной охране подразделениями Государственной службы охраны при Министерстве внутренних дел.

Напомним, в Киевраде периодически происходят столкновения депутатов с активистами. Так, в июле в сессионный зал ворвались активисты. Они выбили двери и избили охранников.

Кроме того, 23 февраля во время отчета председателя Печерской РГА Сергея Мартынчука в зал ворвались люди, которые фактически сорвали его отчет. В помещении стояли крики, в проходе люди толкались, а депутат Киевсовета даже ползала по столам.
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