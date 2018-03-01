Метель в Киеве: садики и школы закроют на два дня

В Киеве бушует снегопад. По данным КГГА ситуация в столице не улучшится до самого вечера. Из-за непогоды в КГГА рекомендовали приостановить учебу в школах и садиках.

"Школы столицы получили распоряжение в пятницу и субботу, которая должна быть рабочей, отменить обучение. Детсадам также рекомендовали приостановить работу на эти два дня", – заявил сегодня мэр Киева Виталий Кличко.

Также чиновники обратились ко всем городским организациям, чтобы сегодня огласили короткий рабочий день. "Чтобы вечером не было пиковой нагрузки на транспортную инфраструктуру столицы", – поясняют в КГГА.

По данным мэрии, с ночи на дорогах работает более 670 единиц коммунальной техники. Однако при такой интенсивности осадков расчистить все чрезвычайно сложно. Напомним, в Киеве уже выпало более 20 см снега. Власти также обратились к Минобороны и МВД, чтобы привлечь личный состав к уборке улиц.

Также со 2 до 4 марта рекомендовали отменить проведение сельскохозяйственных ярмарок.

Напомним, 1 марта из-за непогоды в Киеве происходит много ДТП. Некоторые из них блокируют движение общественного транспорта. Как сообщают в "Киевпастрансе", с 12:05 заблокировано движение трамвайных маршрутов №№11, 12, 16, 19 на ул. Кирилловская- Еленовская. Причина – авария на трамвайных рельсах.

Ранее мы сообщали, что сильный снегопад 1 марта накрыл Киев и привел к проблемам с транспортном в столице.

Как свидетельствуют данные Google, проблемы с движением наблюдаются на всех автодорогах города. Загружен как правый, так и Левый берег. Сложно проехать по окружной дороге. Из мостов сильнее всего загружены Дарницкий и Северный, а также мост Патона. Наиболее свободным остается Южный мост, хотя и на нем фиксируются довольно сильные "тянучки".