Минздрав заявил об обысках и попытке изъять сервер с реестром пациентов

Сегодня, 15:53

Возможен сбой в работе реестра пациентов, нуждающихся в инсулинотерапии

Минздрав заявил об обысках и попытке изъять сервер с реестром пациентов

В Государственном экспертном центре прошли обыски, правоохранители пытались изъять сервер с реестром пациентов, которым необходима инсулинотерапия. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения.

В ведомстве подчеркнули, что по состоянию на 1 сентября в реестре содержатся персональные данные 1531 врача, 187575 больных. За 8 месяцев 2018 года все больные украинцы получили препаратов инсулина на общую сумму более 655 млн грн.

"Любые перерывы в работе сервера могут привести к приостановке работы Реестра, и соответственно к перерывам в обеспечении пациентов препаратами инсулина", – отметили в Минздраве.

Напомним, ранее в Минздраве объявили войну фуфломицину: Супрун назвала 9 шагов. Министерство здравоохранения Украины разработало план борьбы с недобросовестными производителями медпрепаратов.

Кроме того, в психбольнице Днипра возник скандал, так как в заведении незаконно держали пятерых иностранцев. В Миндраве назвали условия содержания в больнице унизительными и начали реорганизацию.
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