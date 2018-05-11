Многодетные мамы и матери семей участников АТО смогут пройти медобследование

Сегодня, 04:44

12 мая состоится день открытых дверей в клинико-диагностических центрах

 

Женщины смогут пройти медосмотр
Женщины смогут пройти медосмотр. Автор фото: Анатолий Бойко, "Сегодня"

В субботу, 12 мая, в районных клинико-диагностических центрах и Киевском городском консультативно-диагностическом центре состоится день открытых дверей для многодетных матерей и матерей семей участников АТО.

Ко Дню матери женщины смогут в удобном формате пройти различные медицинские и диагностические обследования и проконсультироваться с терапевтами, семейными врачами, узкими специалистами.

План-график мероприятий по проведению обследований ко Дню матери:

Назва

Адреса та телефон

Час проведення

Назва заходу

1

КНП "КДЦ Голосіївського району"

вул. В. Васильківська 104

каб 212

Проспект Голосіївський 59-А

каб. 218

вул. Якубовського 6 каб. 201

257-23-37

 

9:00 –13:00

Онкопроф. огляд:

огляд гінеколога, лабораторні дослідження, УЗД

2

КНП "КДЦ №1 Дарницького району"

вул. Вербицького, 5

562-58-21

10:00-13:00

Консультації: невропатолога, кардіолога, ендокринолога, хірурга, гінеколога, травматолога.

Проводитимуть: УЗД, ЕКГ.

 

3

КНП "КДЦ №2 Дарницького району"

вул. Харківське шосе, 121

564-55-05

9:00 –13:00

Консультації: кардіолога, невропатолога, офтальмолога, оториноларинголога, ендокринолога, гінеколога, хірурга, уролога, стоматолога.

Вимірювання АТ, флюорографія,

УЗД за показами.

Із 09:00 до 11:00 лабораторні дослідження.

4

КНП "КДЦ Деснянського району"

Вул. Закревського, 81/1

530-01-67

10:00-13:00

Консультації: вузьких спеціалістів, лабораторні дослідження, вимірювання АТ, УЗД (малого тазу, щитоподібної залози та молочних залоз).

5

КНП "КДЦ Дніпровського

району"

вул. П.Запорожця, 26        

 512-55-67

 540-96-41

9:00-15:00

Консультації: гінеколога, невропатолога, ендокринолога, хірурга, уролога, офтальмолога, оториноларинголога. УЗД молочної залози, мамографія, флюорографія, ЕКГ

6

КНП "КДЦ Оболонського району"

вул. Маршала Тимошенка, 14

413-38-43

9:00 –13:00

УЗД, рентген діагностика, флюорографія, лабораторні дослідження, консультація сімейного лікаря.

7

КНП "КДЦ Печерського району"

вул. Підвисоцького, 13

284-54-76

9:00-13:00

Консультації: невропатолога, гастроентеролога, кардіолога, терапевта, дерматолога, офтальмолога, хірурга, онколога, стоматолога, гінеколога.

Проводитимуться: ЕКГ, вимірювання АТ, рентгенографія, флюорографія, лабораторна діагностика

8

КНП "КДЦ Подільського району"

вул. Мостицька, 9               

460-65-83

460-30-13

9:00-13:00

Консультації: гінеколога, невропатолога, гастроентеролога, кардіолога, хірурга, уролога, травматолога. ЕКГ і флюорографія.

9

КНП "КДЦ Святошинського району"

вул. Симеренка, 10

402-51-34

9:00 –12:00

Консультації вузьких спеціалістів, лабораторні дослідження, флюорографія, УЗД

10

КНП "КДЦ Солом’янського району"

вул. Гарматна 36

408-23-33

9:00 –13:00

Консультації: кардіолога, хірурга, онколога, невропатолога.

Рентгенографія, мамографія, флюорографія

11

КНП "КДЦ Шевченківського району"

вул. Саксаганського,100  

вул. Ризька, 1

вул. Щербаківського, 70

вул. Б. Хмельницького 37

вул. Пимоненка, 10

 288-29-57

9:00 – 13:00

Консультації: вузьких спеціалістів, гінеколога, мамолога.

Мамографія, УЗД молочних залоз, флюорографія.

12

Київська міська консультативно-діагностичний центр

вул. Кондратюка, 6

430-05-78

9:00-14:00

Медичні та лабораторні дослідження, консультації спеціалістів.

Напомним, День матери ежегодно отмечается во второе воскресенье мая. В 2018 году праздник выпадает на 13 мая. 

В День матери детки традиционно дарят открытки и поделки, сделанные своими руками, посвящают мамам стихи, поют песни или готовят завтраки. Люди постарше могут дарить своим мамам что-угодно, время подготовиться еще есть. И все же, самое главное в этот день это ваше внимание и забота.

В США День матери впервые публично был поддержан известной американской пацифисткой Джулией Уорд Хоув в 1872 году. День матери по версии Джулии Уорд – день единства матерей в борьбе за мир во всем мире. 

Напомним, в Украине вручили премию "Мать года".
женщины, медосмотр, день открытых дверей, день матери
Источник:

"Сегодня"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Fun

Поздравьте маму с праздником. Фото: pixabay

Какого числа отмечаем День матери в 2018 году

5 Мая, 10:30

День матери - международный праздник в честь всех мам

Wellness

Медосмотр для водителей изменится. Фото: radio1.be

Новый медосмотр для водителей 2018: что изменится

6 Марта, 15:24

Медосмотр для водителей давно является коррупционной процедурой, говорят эксперты
Загрузка...
Загрузка...