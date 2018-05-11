Многодетные мамы и матери семей участников АТО смогут пройти медобследование
12 мая состоится день открытых дверей в клинико-диагностических центрах
В субботу, 12 мая, в районных клинико-диагностических центрах и Киевском городском консультативно-диагностическом центре состоится день открытых дверей для многодетных матерей и матерей семей участников АТО.
Ко Дню матери женщины смогут в удобном формате пройти различные медицинские и диагностические обследования и проконсультироваться с терапевтами, семейными врачами, узкими специалистами.
План-график мероприятий по проведению обследований ко Дню матери:
|
№
|
Назва
|
Адреса та телефон
|
Час проведення
|
Назва заходу
|
1
|
КНП "КДЦ Голосіївського району"
|
вул. В. Васильківська 104
каб 212
Проспект Голосіївський 59-А
каб. 218
вул. Якубовського 6 каб. 201
257-23-37
|
9:00 –13:00
|
Онкопроф. огляд:
огляд гінеколога, лабораторні дослідження, УЗД
|
2
|
КНП "КДЦ №1 Дарницького району"
|
вул. Вербицького, 5
562-58-21
|
10:00-13:00
|
Консультації: невропатолога, кардіолога, ендокринолога, хірурга, гінеколога, травматолога.
Проводитимуть: УЗД, ЕКГ.
|
3
|
КНП "КДЦ №2 Дарницького району"
|
вул. Харківське шосе, 121
564-55-05
|
9:00 –13:00
|
Консультації: кардіолога, невропатолога, офтальмолога, оториноларинголога, ендокринолога, гінеколога, хірурга, уролога, стоматолога.
Вимірювання АТ, флюорографія,
УЗД за показами.
Із 09:00 до 11:00 лабораторні дослідження.
|
4
|
КНП "КДЦ Деснянського району"
|
Вул. Закревського, 81/1
530-01-67
|
10:00-13:00
|
Консультації: вузьких спеціалістів, лабораторні дослідження, вимірювання АТ, УЗД (малого тазу, щитоподібної залози та молочних залоз).
|
5
|
КНП "КДЦ Дніпровського
району"
|
вул. П.Запорожця, 26
512-55-67
540-96-41
|
9:00-15:00
|
Консультації: гінеколога, невропатолога, ендокринолога, хірурга, уролога, офтальмолога, оториноларинголога. УЗД молочної залози, мамографія, флюорографія, ЕКГ
|
6
|
КНП "КДЦ Оболонського району"
|
вул. Маршала Тимошенка, 14
413-38-43
|
9:00 –13:00
|
УЗД, рентген діагностика, флюорографія, лабораторні дослідження, консультація сімейного лікаря.
|
7
|
КНП "КДЦ Печерського району"
|
вул. Підвисоцького, 13
284-54-76
|
9:00-13:00
|
Консультації: невропатолога, гастроентеролога, кардіолога, терапевта, дерматолога, офтальмолога, хірурга, онколога, стоматолога, гінеколога.
Проводитимуться: ЕКГ, вимірювання АТ, рентгенографія, флюорографія, лабораторна діагностика
|
8
|
КНП "КДЦ Подільського району"
|
вул. Мостицька, 9
460-65-83
460-30-13
|
9:00-13:00
|
Консультації: гінеколога, невропатолога, гастроентеролога, кардіолога, хірурга, уролога, травматолога. ЕКГ і флюорографія.
|
9
|
КНП "КДЦ Святошинського району"
|
вул. Симеренка, 10
402-51-34
|
9:00 –12:00
|
Консультації вузьких спеціалістів, лабораторні дослідження, флюорографія, УЗД
|
10
|
КНП "КДЦ Солом’янського району"
|
вул. Гарматна 36
408-23-33
|
9:00 –13:00
|
Консультації: кардіолога, хірурга, онколога, невропатолога.
Рентгенографія, мамографія, флюорографія
|
11
|
КНП "КДЦ Шевченківського району"
|
вул. Саксаганського,100
вул. Ризька, 1
вул. Щербаківського, 70
вул. Б. Хмельницького 37
вул. Пимоненка, 10
288-29-57
|
9:00 – 13:00
|
Консультації: вузьких спеціалістів, гінеколога, мамолога.
Мамографія, УЗД молочних залоз, флюорографія.
|
12
|
Київська міська консультативно-діагностичний центр
|
вул. Кондратюка, 6
430-05-78
|
9:00-14:00
|
Медичні та лабораторні дослідження, консультації спеціалістів.
Напомним, День матери ежегодно отмечается во второе воскресенье мая. В 2018 году праздник выпадает на 13 мая.
В День матери детки традиционно дарят открытки и поделки, сделанные своими руками, посвящают мамам стихи, поют песни или готовят завтраки. Люди постарше могут дарить своим мамам что-угодно, время подготовиться еще есть. И все же, самое главное в этот день это ваше внимание и забота.
В США День матери впервые публично был поддержан известной американской пацифисткой Джулией Уорд Хоув в 1872 году. День матери по версии Джулии Уорд – день единства матерей в борьбе за мир во всем мире.
Напомним, в Украине вручили премию "Мать года".