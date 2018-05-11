Многодетные мамы и матери семей участников АТО смогут пройти медобследование

В субботу, 12 мая, в районных клинико-диагностических центрах и Киевском городском консультативно-диагностическом центре состоится день открытых дверей для многодетных матерей и матерей семей участников АТО.

Ко Дню матери женщины смогут в удобном формате пройти различные медицинские и диагностические обследования и проконсультироваться с терапевтами, семейными врачами, узкими специалистами.

План-график мероприятий по проведению обследований ко Дню матери:

№ Назва Адреса та телефон Час проведення Назва заходу 1 КНП "КДЦ Голосіївського району" вул. В. Васильківська 104 каб 212 Проспект Голосіївський 59-А каб. 218 вул. Якубовського 6 каб. 201 257-23-37 9:00 –13:00 Онкопроф. огляд: огляд гінеколога, лабораторні дослідження, УЗД 2 КНП "КДЦ №1 Дарницького району" вул. Вербицького, 5 562-58-21 10:00-13:00 Консультації: невропатолога, кардіолога, ендокринолога, хірурга, гінеколога, травматолога. Проводитимуть: УЗД, ЕКГ. 3 КНП "КДЦ №2 Дарницького району" вул. Харківське шосе, 121 564-55-05 9:00 –13:00 Консультації: кардіолога, невропатолога, офтальмолога, оториноларинголога, ендокринолога, гінеколога, хірурга, уролога, стоматолога. Вимірювання АТ, флюорографія, УЗД за показами. Із 09:00 до 11:00 лабораторні дослідження. 4 КНП "КДЦ Деснянського району" Вул. Закревського, 81/1 530-01-67 10:00-13:00 Консультації: вузьких спеціалістів, лабораторні дослідження, вимірювання АТ, УЗД (малого тазу, щитоподібної залози та молочних залоз). 5 КНП "КДЦ Дніпровського району" вул. П.Запорожця, 26 512-55-67 540-96-41 9:00-15:00 Консультації: гінеколога, невропатолога, ендокринолога, хірурга, уролога, офтальмолога, оториноларинголога. УЗД молочної залози, мамографія, флюорографія, ЕКГ 6 КНП "КДЦ Оболонського району" вул. Маршала Тимошенка, 14 413-38-43 9:00 –13:00 УЗД, рентген діагностика, флюорографія, лабораторні дослідження, консультація сімейного лікаря. 7 КНП "КДЦ Печерського району" вул. Підвисоцького, 13 284-54-76 9:00-13:00 Консультації: невропатолога, гастроентеролога, кардіолога, терапевта, дерматолога, офтальмолога, хірурга, онколога, стоматолога, гінеколога. Проводитимуться: ЕКГ, вимірювання АТ, рентгенографія, флюорографія, лабораторна діагностика 8 КНП "КДЦ Подільського району" вул. Мостицька, 9 460-65-83 460-30-13 9:00-13:00 Консультації: гінеколога, невропатолога, гастроентеролога, кардіолога, хірурга, уролога, травматолога. ЕКГ і флюорографія. 9 КНП "КДЦ Святошинського району" вул. Симеренка, 10 402-51-34 9:00 –12:00 Консультації вузьких спеціалістів, лабораторні дослідження, флюорографія, УЗД 10 КНП "КДЦ Солом’янського району" вул. Гарматна 36 408-23-33 9:00 –13:00 Консультації: кардіолога, хірурга, онколога, невропатолога. Рентгенографія, мамографія, флюорографія 11 КНП "КДЦ Шевченківського району" вул. Саксаганського,100 вул. Ризька, 1 вул. Щербаківського, 70 вул. Б. Хмельницького 37 вул. Пимоненка, 10 288-29-57 9:00 – 13:00 Консультації: вузьких спеціалістів, гінеколога, мамолога. Мамографія, УЗД молочних залоз, флюорографія. 12 Київська міська консультативно-діагностичний центр вул. Кондратюка, 6 430-05-78 9:00-14:00 Медичні та лабораторні дослідження, консультації спеціалістів.

Напомним, День матери ежегодно отмечается во второе воскресенье мая. В 2018 году праздник выпадает на 13 мая.

В День матери детки традиционно дарят открытки и поделки, сделанные своими руками, посвящают мамам стихи, поют песни или готовят завтраки. Люди постарше могут дарить своим мамам что-угодно, время подготовиться еще есть. И все же, самое главное в этот день это ваше внимание и забота.

В США День матери впервые публично был поддержан известной американской пацифисткой Джулией Уорд Хоув в 1872 году. День матери по версии Джулии Уорд – день единства матерей в борьбе за мир во всем мире.

Напомним, в Украине вручили премию "Мать года".