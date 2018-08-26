Мошенники отобрали квартиру у пожилой киевлянки – нардеп Грановский рассказал шокирующую историю и обещает помочь

У пожилой жительницы Киева Клавдии Дунаевской путем подделки документов незаконно отобрали квартиру, которую потом перепродали. Об этом в Facebook написал народный депутат от БПП Александр Грановский.

К нардепу за помощью обратился внук Клавдии Дунаевской – Анзори Джикия. У его бабушки мошенники незаконно отобрали квартиру и продали ее другому человеку.

"Проживала Клавдия Сергеевна на бульваре Леси Украинки вместе со своим племянником Русланом Дунаевским... Жизнь так распорядилась, что Руслан состоит на учете в психиатрическом диспансере, где проходит курс лечения от шизофрении. Еще не так давно у бабушки была и другая квартира, где она ранее проживала, а в последнее время откладывала деньги на ремонт. Квартира нельзя сказать, что очень большая, всего-то 36 кв. м, но своя", – пишет Грановский.

Далее нардеп рассказывает, что 27 ноября 2017 года какой-то мужчина позвонил в дверь квартиры на бул. Леси Украини, и Клавдия Сергеевна, ничего не подозревая, вышла на лестничную клетку. Парень повалил пожилую женщину на пол и начал ее избивать.

Когда вернулись родственники, то сразу написали заявление в полицию. "Правоохранители открыли уголовное производство, судьбу которого вы, наверное, можете представить", – отметил Грановский. Со временем об инциденте Клавдия Дунаевская и родственники стали забывать, приняв произошедшее за случайность.

"4 декабря 2017 года бабушка в сопровождении племянника возвращались из магазина, когда к ним подошли неизвестные парни спортивного телосложения, снова повалили женщину на землю и сильно избили. В этот раз травмы оказались куда более опасными: гипс, ходить фактически бабуля уже не могла. Ужасно еще и то, что все это произошло в самом сердце столицы – на улице Арсенальной", – рассказывает нардеп.

По его словам, родственники снова написали заявление в полицию, но правоохранители Печерского района столицы решили, что оснований для внесения данных в Единый реестр досудебных расследований нет.

Грановский просит правоохранителей проверить действия следователя.

"Клавдия Сергеевна обратила внимание на то обстоятельство, что длительное время по почте не приходят платежки на оплату коммунальных услуг по адресу, где она прописана, а точнее, за квартиру, которая расположена на улице Ларисы Руденко, дом 8. Дело в том, что почтовый ящик проверял племянник, а в квартиру уже давно не поднимался. Когда бабушке стало легче, она сама отправилась домой и к своему удивлению обнаружила, что дверь уже установлена другая, естественно, ключ к замку не подходит, соседи давно успели познакомиться с новым владельцем квартиры, а в ЖЭКе какую-либо информацию отказались предоставлять на том основании, что собственник законно поменялся и более Клавдия Сергеевна никакого отношения к имуществу не имеет", – отмечает народный депутат.

Клавдия Дунаевская пишет заявление в полицию, а следователь Дарницкого отдела "не проводит ни одного следственного действия по состоянию на сегодня, зарегистрировав заявление 24 апреля 2018 года".

"Оказалось, что какая-то пожилая женщина, очень похожая, надо сказать, на настоящую Клавдию Сергеевну, уже ранее обращалась в Дарницкую полицию с заявлением о краже всех оригиналов документов и в своем заявлении попросила любые другие появившиеся справки, выписки и другие бумаги считать недействительными. В подтверждение своих слов фейковая Клавдия Сергеевна оставила копию паспорта, конечно же, поддельного. Если присмотритесь к двум документам, то увидите, что в поддельном паспорте мошенники допустили ошибку в номере – вместо цифры 8 в конце напечатали 6", – пишет Александр Грановский.

Нотариус Роман Олегович Падалка, который проводил сделку купли-продажи, ответственно заявил, что к нему на оформление приходила настоящая Дунаевская. Тем не менее народный депутат Александр Грановский допускает, что нотариус может быть соучастником мошенников и пообещал в сжатые сроки вернуть киевлянке ее квартиру.