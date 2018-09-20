Мурал на здании СБУ изображает ФСБшника – журналист

Мурал на здании СБУ в Киеве изображает бойца спецназа ФСБ. Об этом на своей странице в Facebook написал журналист Денис Гороховский.

Он напомнил, что мурал "На страже безопасности Украины" создали ко Дню Независимости Украины. Открывал его лично глава СБУ Василий Грицак на 27-ю годовщину независимости. Мурал задумывался как патриотический, там изображены украинский казак и современный воин. Однако выяснилось, что на мурале изображен боец спецназа ФСБ, реконструированный российско-белорусской страйкбольной командой РОСН.

"В общем, очередная перемога превратилась в зраду", – уточнил Гороховский.

Напомним, стены "Скандинавской гимназии" в Киеве украсил грандиозный мурал. Над картинами трудились известные художники из Исландии. Гимназия расположена на улице Бориса Гмыри, 3б. Художники на стенах гимназии изобразили горы скандинавских стран, а также зашифрованные заглавные буквы исландского алфавита.

Кроме того, в Одессе из-за мурала харьковского художника разгорелся скандал. Неизвестные уничтожают картины художника.