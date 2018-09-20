Мурал на здании СБУ изображает ФСБшника – журналист

Сегодня, 11:18

Для мурала художник использовал фото бойца российского спецназа

Фото: www.facebook.com/den.gorohovsky
Фото: www.facebook.com/den.gorohovsky

Мурал на здании СБУ в Киеве изображает бойца спецназа ФСБ. Об этом на своей странице в Facebook написал журналист Денис Гороховский.

Он напомнил, что мурал "На страже безопасности Украины" создали ко Дню Независимости Украины. Открывал его лично глава СБУ Василий Грицак на 27-ю годовщину независимости. Мурал задумывался как патриотический, там изображены украинский казак и современный воин. Однако выяснилось, что на мурале изображен боец спецназа ФСБ, реконструированный российско-белорусской страйкбольной командой РОСН.

"В общем, очередная перемога превратилась в зраду", – уточнил Гороховский.

1_03

Напомним, стены "Скандинавской гимназии" в Киеве украсил грандиозный мурал. Над картинами трудились известные художники из Исландии. Гимназия расположена на улице Бориса Гмыри, 3б. Художники на стенах гимназии изобразили горы скандинавских стран, а также зашифрованные заглавные буквы исландского алфавита.

Кроме того, в Одессе из-за мурала харьковского художника разгорелся скандал. Неизвестные уничтожают картины художника.
журналист, СБУ, картины, художник, художники, ФСБ, мурал, гороховский

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Днепр

Высотку в Днепре украсила гигантская косатка в звездном небе

14 Июня, 05:46

Хищница украсила торец высотки на Левом берегу

Запорожье

Фото: пресс-служба мэрии Запорожья

В Запорожье дороги украсят 3D-рисунками, а дома - гигантскими муралами

3 Августа, 18:01

На одном из домов города появится голубой слон, который представляет себя бабочкой
Загрузка...

Украина

Фото: ssu.gov.ua

СБУ накрыла "диггеров" из ФСБ: собирали информацию о стратегических объектах

24 Мая, 12:18

Завербованные спецслужбами РФ экстремалы хотели пробраться на станцию метро в Киеве

Днепр

На многоэтажке Днепра появились Эйнштейн на велосипеде и девушка на качелях

13 Августа, 00:36

Мегакартины размером превышают пятиэтажный дом
Загрузка...