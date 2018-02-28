Каким будет памятник Илье Муромцу в киевском парке
В департаменте архитектуры КГГА можно увидеть работы участников конкурса по обустройству острова Муромец
Макет памятника. Фото: facebook.com/murometspark
Макет памятника. Фото: facebook.com/murometspark
Макет памятника. Фото: facebook.com/murometspark
В департаменте архитектуры КГГА до 8 марта можно ознакомиться с работами участников архитектурного конкурса по обустройству острова Муромец, где планируют создать "богатырский" парк.
Кроме проектов на выставке можно увидеть макет конного памятника Илье Муромцу.
Напомним, парк "Муромец" в Киеве станет одним из десяти тематических парков города. Об этом в Facebook сообщает советник мэра столицы Дмитрий Белоцерковец.
"Концепция парка "Ильи Муромца" – мифы, легенды, сказания про богатырей Киевской Руси. В парке будет установлена скульптура богатыря Ильи Муромца, также должен появиться "Вещий камень". А все популярные легенды будут интегрированы в инфраструктуру парка в виде тематических зон и т.д.", – пишет Белоцерковец.
По его словам, согласно старым картам, эта территория называлась "Муромец" – в честь известного богатыря.
22 февраля Киеврада приняла решение переименовать парк "Дружбы народов" в "Муромец", тем самым вернув местности историческое название.
Ранее мы сообщали, что в Киеве Московский мост станет Северным, а улица Ванды Василевской будет носить имя Богдана Гаврилишина.