Каким будет памятник Илье Муромцу в киевском парке

В департаменте архитектуры КГГА можно увидеть работы участников конкурса по обустройству острова Муромец

В департаменте архитектуры КГГА до 8 марта можно ознакомиться с работами участников архитектурного конкурса по обустройству острова Муромец, где планируют создать "богатырский" парк.

Кроме проектов на выставке можно увидеть макет конного памятника Илье Муромцу.

Напомним, парк "Муромец" в Киеве станет одним из десяти тематических парков города. Об этом в Facebook сообщает советник мэра столицы Дмитрий Белоцерковец.

"Концепция парка "Ильи Муромца" – мифы, легенды, сказания про богатырей Киевской Руси. В парке будет установлена скульптура богатыря Ильи Муромца, также должен появиться "Вещий камень". А все популярные легенды будут интегрированы в инфраструктуру парка в виде тематических зон и т.д.", – пишет Белоцерковец.

По его словам, согласно старым картам, эта территория называлась "Муромец" – в честь известного богатыря.

22 февраля Киеврада приняла решение переименовать парк "Дружбы народов" в "Муромец", тем самым вернув местности историческое название.

Ранее мы сообщали, что в Киеве Московский мост станет Северным, а улица Ванды Василевской будет носить имя Богдана Гаврилишина.