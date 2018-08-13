ФОТОФАКТ. На Андреевской улице появилась уникальная роспись

Сегодня, 16:33

Необычный рисунок создали 16 студентов и их преподаватель

Уникальная роспись. Мастеру помогали рисовать 16 студентов. Фото: facebook.com
Уникальная роспись. Мастеру помогали рисовать 16 студентов. Фото: facebook.com

В Киеве появился необычный рисунок на фасаде дома на улице Андреевской, 8/12, где находится детский клуб "Соняшник". В выходные его украсили яркой самчиковской росписью.

Рисунок появился в рамках арт-проекта "Творчество в каждый дом".

"Уникальная роспись родилась в селе Самчики (Хмельницкая область), мы решили популяризировать этот вид уникального декоративного народного искусства в столице. В Киев приехал один из мастеров — Виктор Раковский, который вместе с 16 студентами, изучающими эту роспись в столице, и украсили фасад детского клуба. Кроме этого, продолжаются работы по росписи здания детского отделения Киевского городского онкоцентра на улице Верховинной и детского садика в городе Белая Церковь на Киевщине", — сообщили нам координаторы творческого проекта UAMAZE.

Как мы писали ранее, в Киеве на бульваре Марии Примаченко на Печерске (бывший бульвар Лихачева) создадут целый музей под открытым небом в честь знаменитой украинской художницы, в котором герои ее работ предстанут в виде необычных скульптур, муралов и лавочек.

Также мы писали о том, что скульптуры, взаимодействующие со зрителем, давно укрепились в тенденциях уличного искусства во всем мире. Киев старается не отставать: в городе за последние годы появилось несколько интерактивных арт-объектов. "Сегодня" выяснила, где искать статуи, которые реагируют на "гостей", помогут зарядить гаджеты и даже готовы "поделиться" бесплатным интернетом.
Киев, рисунок, здания, белая церковь, творчество
Автор:

Александр Марущак

Источник:

"Сегодня"

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