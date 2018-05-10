На балкон музея Шевченко в Киеве вернули Ангела

Сегодня, 09:24

Скульптуру из пенополистирола восстановили по просьбам киевлян и экскурсоводов

 

Восстановленная скульптура
Восстановленная скульптура. Автор фото: Александр Яремчук, "Сегодня"

На балконе второго этажа здания Нацмузея Тараса Шевченко в Киеве появилась восстановленная скульптура Ангела доброты, которая пострадала от падения глыбы льда в марте этого года. Изначально сотрудники музея не планировали его восстанавливать, памятник считался временным и был изготовлен из пенополистирола. Впрочем, вернуть Ангела их просили киевляне и экскурсоводы, для которых он стал символом Киева.

Напомним, скульптура пострадала в субботу, 10 марта, от рухнувшей большой глыбы льда, которая отбила голову ангелу.

Как сообщала "Сегодня", руководство музея планировало демонтировать пострадавшую фигуру. Белоснежный улыбающийся ангел был выполнен из недолговечного и легкого материала – пенополистирола. Его осенью 2015 года подарило музею Тараса Шевченко посольство Литвы в Украине и предполагалось, что скульптура ангела простоит на балконе музея полгода или год. Но ангелочек оказался не только очень живучим, он еще и очень полюбился киевлянам, гостям города и экскурсоводам, которые водили к нему многочисленные экскурсии.

После трагического падения льда скульптуру накрыли тканью, а в музей начали приходить люди с просьбой не демонтировать "Ангела доброты", а попытаться спасти его, как новою достопримечательность Киева.
памятник, скульптура, балкон, восстановление, ангел
Автор:

Александр Марущак

Источник:

"Сегодня"

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