На балкон музея Шевченко в Киеве вернули Ангела

На балконе второго этажа здания Нацмузея Тараса Шевченко в Киеве появилась восстановленная скульптура Ангела доброты, которая пострадала от падения глыбы льда в марте этого года. Изначально сотрудники музея не планировали его восстанавливать, памятник считался временным и был изготовлен из пенополистирола. Впрочем, вернуть Ангела их просили киевляне и экскурсоводы, для которых он стал символом Киева.

Напомним, скульптура пострадала в субботу, 10 марта, от рухнувшей большой глыбы льда, которая отбила голову ангелу.

Как сообщала "Сегодня", руководство музея планировало демонтировать пострадавшую фигуру. Белоснежный улыбающийся ангел был выполнен из недолговечного и легкого материала – пенополистирола. Его осенью 2015 года подарило музею Тараса Шевченко посольство Литвы в Украине и предполагалось, что скульптура ангела простоит на балконе музея полгода или год. Но ангелочек оказался не только очень живучим, он еще и очень полюбился киевлянам, гостям города и экскурсоводам, которые водили к нему многочисленные экскурсии.

После трагического падения льда скульптуру накрыли тканью, а в музей начали приходить люди с просьбой не демонтировать "Ангела доброты", а попытаться спасти его, как новою достопримечательность Киева.