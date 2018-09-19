На "Берестейской" в Киеве забор "украсили" помидорами

Сегодня, 10:32

Местные жители осудили подобное творчество

На "Берестейской" в Киеве забор "украсили" помидорами

Возле метро "Берестейская" в Киеве неизвестные накололи несколько килограмм помидоров на пики забора. Фото произошедшего продемонстрировали пользователи соцсетей.

Местные жители предполагают, что подобным "творчеством" могли заниматься и дети, так как рядом находится детская площадка. Некоторые граждане шутят, что, судя по такому "творчеству", в стране полный порядок с продуктами питания.

В соцсетях также иронизируют, что хорошо еще использовали помидоры, а могли и арбузы. Другие же отмечают, что самое интересное – впереди, когда овощи начнут подгнивать.

Напомним, киевлян удивил МАФ с "хрущами, мышами и клопами" на Позняках. Жители города гадают, торгуют в ларьке "нечистью" или это меню заведения. По соседству с этим МАФом также находится несколько точек по продаже шаурмы.

Кроме того, в июле в Киеве испортили знаменитый мурал со стрижом. На стену, где нарисована картина, наклеили утеплитель. Поклонники мурала требуют убрать утеплитель со стены, либо восстановить испорченную часть рисунка поверх пенопласта.
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